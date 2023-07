Schladming startet mit neuem Trainer in die Landesliga-Saison

Details Montag, 31. Juli 2023 09:55

Der FC Schladming ist bekanntlich in die Landesliga aufgestiegen. Die Ennstaler sind - nach dem Abstieg von Liezen - die einzigen Ennstaler in der höchsten steirischen Spielklasse. Jetzt gibt es einen neuen Trainer beim Aufsteiger. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Der neue Mann an der Seitenlinie heißt Peter Halada, Der in Bad Goisern lebende Halada ist kein Unbekannter in der Region, trainierte er doch lange Zeit den ASV Bad Mitterndorf und den FC Ausseerland. Nach einem Gastspiel beim SC Liezen gibt es für ihn nun eine neue Aufgabe. Halada ist UEFA A-Lizenz Trainer, 55 Jahre alt und kein Unbekannter in der Trainerszene. Landesligaerfahrung sammelte er in Bad Ischl, Strobl und zuletzt beim SC Liezen.

