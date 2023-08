Fürstenfeld wirft Weiz aus dem Cup - 2:0 gegen Regionalligisten

Details Dienstag, 01. August 2023 22:35

Die zweite Runde im Steirer Cup brachte ein oststeirisches Derby auf hohem Niveau. Der SK Raiffeisen Fürstenfeld traf am Dienstagabend auf den Regionalligisten aus Weiz. Der Favorit aus Weiz verlor am letzten Wochenende überraschend hoch mit 0:4 beim Regionalliga-Aufsteiger Voitsberg. Es war für das Team von Trainer Jörg Schirgi also Wiedergutmachung angesagt. Lesen Sie hier wie sich der Landesligist aus Fürstenfeld gegen den Favoriten schlug.

Andreas Glaser hatte die Möglichkeit zum 1:0, konnte jedoch einen Elfer nicht zur Führung nutzen

Der Favorit unterliegt im oststeirischen Derby

Zunächst war aufgrund es starken Regens in Fürstenfeld nicht klar, ob man diese Partie überhaupt austragen konnte. Schiedsrichter Popovic entschied, dass der Platz bespielbar war und so begann das Match pünktlich. Der Boden war jedoch sehr tief und das wirkte sich natürlich auf den Spielfluss aus. Man versuchte sich auf beiden Seiten mit langen Pässen, ging jedoch nicht ins volle Risiko. Zweikämpfe und viele Duelle prägten die ersten 45 Minuten. Die erste Halbzeit endete torlos.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit konnte der Landesligist die Intensität steigern und man kam zur ersten Topchance des Spiels. Keeper Reiter foulte im Strafraum und so gab es den fälligen Elfer für die Fürstenfelder.

Elfer verschossen und dann doch noch zwei Tore

Glaser lief an und traf die Latte. Nach einer feinen Standardvariante in der 56.Minute traf der Defensivspieler David Fritz zur Führung der Gastgeber aus kurzer Distanz. Nun führte der Gastgebermit 1:0 und das Spiel war weiter umkämpft und jeder Ausgang möglich.

Steinlechner scheiterte mit einer Topchance am Heimkeeper Wabnig. Es blieb spannend. In der 90.Minute dann die finale Entscheidung. Jan Meimer traf per Freistoß aus kurzer Distanz zum 2:0 und zum endgültigen Sieg des Landesligisten gegen den Regionalligisten.

Fürstenfeld tritt am nächsten Samstag in Schladming an, der SC Weiz empfängt schon am Freitagabend die WAC Amateure.

Stimme zum Spiel - Sascha Stocker, Trainer Fürstenfeld

"Es war ein hochintensives Spiel mit sehr vielen Zweikämpfen. Ein echtes Cupspiel. Wir haben ja auch noch die Latte getroffen und hatten in der 2.Halbzeit die besseren Chancen. Vor der Pause waren die Weizer optisch leicht überlegen. Wir feiern jetzt, aber nur ein wenig. Am Samtstag geht es ja in der Liga auswärts schon wieder weiter!"

Aufstellungen:. Fürstenfeld: Lucas Wabnig - David Fritz, Andreas Wilfling , Emir Poric, Christoph Friedl - Jan Meimer, Tobias Goldgruber, Andreas Kleindienst, Vito Mörec - Oliver Bacher, Andreas Glaser (K)



Ersatzspieler: Philip Stocker, David Fritz, Oliver Jaindl, Mario Krammer, Florian Jessenitschnig, Noah Fabrizio Schiffner



Trainer: Sascha Stocker

Weiz: Kilian Reiter, Luca Christian Puster, Tobias Strahlhofer, Jan Niklas Ostermann, Markus Stenzel, Nils Bastian Ostermann, Lukas Hirner, Raffael Mohr, Alexander Steinlechner, Lukas Gabbichler, Lukas Strobl (K)



Ersatzspieler: Enrico Temmel, Danijel Prskalo, Emre Koca, Sebastian Gabbichler, Oliver Häuselhofer, Theodor Wlattnig, Philipp Schellnegger, Patrick Durlacher



Trainer: Jörg Schirgi Bericht Florian Kober Fotos Purgstaller

