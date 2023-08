Mega-Kuriosum: Wildon setzt erst im Sommer engagierten Trainer vor die Tür

Details Mittwoch, 09. August 2023 18:07

BREAKING NEWS! Der SV Wildon aus der steirischen Landesliga hat erst im Sommer Markus Rebernegg als Trainer engagiert. Jetzt ist bereits nach einem Ligaspiel wieder Schluss. LIGAPORTAL hat alle Infos. Wildons sportlicher Leiter bestätigte indes die Trennung vom Coach, der von Regionalligist Bad Gleichenberg gekommen war.

Wie am Mittwochnachmittag an die Öffentlichkeit drang, hat der SV Wildon Coach Markus Rebernegg entlassen. Der Hintergrund dürfte wohl die klare 0:4-Schlappe der Südsteirer gegen Köflach gewesen sein (zum Artikel). "Man hat in der Partie am Dienstag gesehen, dass es nicht besser wird. Deswegen diese Entscheidung", so Wildons sportlicher Leiter Heinz Karner.

Auf der Facebookseite des SV Wildon bedankt man sich beim nunmehrigen Ex-Coach, der gemeinsam mit Co-Trainer Markus Fink entlassen wurde. Karner weiter: "Trainerentlassungen sind auf der menschlichen Ebene immer schwierig und hart, aber wenn man das Gefühl hat auch zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison, dass es die beste Entscheidung für den weiteren Verlauf in der Meisterschaft ist, sollte man nicht länger warten. Trotz allem möchten wir uns bei Markus Rebernegg und Markus Fink für den Einsatz bedanken und wünschen beiden alles Gute für die Zukunft!"

