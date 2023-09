Wie findet Ihr 250 Millionen für einen Spieler?

Details Dienstag, 05. September 2023 18:16

Al-Ittihad bietet aktuell 250 Millionen Ablöse für Mohamed Salah!

Dazu ein kleiner Blick in die 1970er Jahre in der deutschen Bundesliga:

In einem Vorort von Köln spielte der junge Dieter Prestin. Der war 16 Jahre alt und der 1.FC Köln wollte ihn. Man bot dem Vater einen Traktor für ihn an. Am nächsten Samstag kam der junge Callmund zu der Familie und bot einen Mähdrescher dazu, wenn er zu Leverkusen wechselt. Da schickte der FC seine Nationalspieler zur Familie des Talents, die der Dieter ein paar Tage zuvor noch bei der EM 76 im Fernsehen gesehen hatte. Prestin spielte 14 Jahre in Köln, wurde deutscher Meister, Pokalsieger, Kapitän und Legende. Einfach nur ein kleiner Blick darauf wie sich das alles verändert hat.

