Extra-Blick: Die Landesliga-Analyse mit Markus Rebernegg - "Schladming zeigt, was mit Leidenschaft und Teamgeist möglich ist!"

Details Donnerstag, 25. April 2024 08:10

Die steirische Landesliga biegt in die Zielgerade ein. Acht Spiele sind noch zu absolvieren. Sowohl an der Tabellenspitze als auch im Tabellenkeller geht es heiß her. Wir haben an dieser Stelle einen neuen Analytiker engagieren können. Markus Rebernegg wird zumindest bis Saisonende einen Blick auf die höchste steirische Spielklasse und den Amateurfußball generell werfen. Rebernegg coachte zuletzt den SV Feldbach in der Unterliga, war davor beim SV Wildon in der Landesliga und sehr erfolgreich bei TUS Bad Gleichenberg in der Regionalliga Mitte tätig.

LIGAPORTAL: Die Saison in der Landesliga biegt in die Zielgerade ein: In welchen Tabellenregionen erwartest du noch größere Veränderungen?

Markus Rebernegg: "Im Mittelfeld der Tabelle wird es sicher noch zu einigen Verschiebungen kommen. Der Auf- und Abstiegskampf jedoch ist für mich sehr eindeutig. An der Spitze wird es ein Zweikampf zwischen Tillmitsch und den Hartberg Amateuren. Am Ende der Tabelle benötigen die 3 Mannschaften jetzt schon einen richtigen Lauf um da noch etwas ändern zu können aber im Fußball ist alles möglich."

LIGAPORTAL: Warum diese Verschiebungen mit Mittelfeld?

Markus Rebernegg: "Weil die Landesliga über die ganze Saison schon so ausgeglichen ist und wirklich jeder jeden schlagen kann."

LIGAPORTAL: In der steirischen Landesliga spielen ja bekanntlich auch zwei Zweier-Teams von Profi-Klubs: wie siehst du die Debatte um Verstärkungen von den Profis?

Markus Rebernegg: "Der große Vorteil eines Zweierteams von einem Profiverein ist für mich die ausgeglichene Kaderbreite, welche vor allem am Ende der Saison sehr stark zutragen kommt. Zwei bis drei qualitative Verstärkungen von oben werden ein Team jetzt nicht auf Anhieb auf ein neues Level heben, sondern eher Ausfälle kompensieren. Dies führt zu konstanten Leistungen sowohl bei diversen Ausfällen, was bei den anderen Teams dann schneller ins Gewicht fällt."

LIGAPORTAL: Welche Vereine sind für dich in der heurigen Saison die größten Überraschungen und warum?

Markus Rebernegg: "Die größte Überraschung für mich ist Schladming, die Mannschaft zeigt wirklich was mit Leidenschaft und Teamgeist alles möglich ist."

LIGAPORTAL: Welche Klubs werden nächstes Jahr aus den Oberligen in der Landesliga spielen und warum?

Markus Rebernegg: "Ich glaube, dass es in jeder Oberliga bis zur letzten Runde eng hergehen wird und sich dann am Ende in der Oberliga Mitte West Mooskirchen und in der Oberliga Süd/Ost Bad Waltersdorf aufgrund der Routine im Kader durchsetzen wird. Im Norden werden es nach einigen Jahren wieder die Kapfenberg Amateure schaffen, da die Profis frühzeitig den Klassenerhalt schaffen werden und sich der Verein deshalb voll und ganz auf die Amateure konzentrieren kann."

Foto: RIPU Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.