Steiermark: alle Relegationsspiele im Liveticker

Am Samstag und am Sonntag finden in der Steiermark die Rückspiele in der Relegation statt. Sie finden die Partien auf dem Smartphone in der App auf dem Button "Live Ticker". In der Folge berichten unsere Redakteure dann von den einzelnen Spielen.

Wir wünschen allen beteiligten Vereinen spannende Spiele, viele Zuschauer und gute Einnahmen.

Hier sind die Ergebnisse der Hinspiele:

Breitenau - Spielberg (Unterliga Nord B) 7:1

Tauplitz - Schladming Juniors (Gebietsliga Enns) 2:4

Ilztal - Greinbach (Oberliga Südost) 5:2

Lassing - Mürzzuschlag (Oberliga Nord) 5:0

Mooskirchen - Lebring (Landesliga) 0:0

Edelschrott - Stallhofen (Gebietsliga West) 6:1

Stiwoll - Eggersdorf (Unterliga Mitte) 2:2

Oberzeiring - Gaal (Gebietsliga Mur) 1:2

Buch/Magdalena - St. Jakob Walde (Gebietsliga Ost) 0:0

St. Nikolai - Söding (Unterliga West) 1:3

St. Radegund - Gösting (Gebietsliga Mitte) - Spielort Stadion Kumberg 2:1

St. Gallen - Rapid Kapfenberg (Unterliga Nord A) 4:3

Kapfenstein - Gleisdorf II (Unterliga Süd) 3:5

Hier geht es zum Liveticker der Rückspiele.

Bericht Florian Kober

