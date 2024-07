Nachwuchsturnier des FC Gamlitz endet in Tragödie: Tödlicher Unfall auf Heimreise

Details Samstag, 06. Juli 2024 11:01

Im Sommer veranstaltet der FC Gamlitz aus der steirischen Landesliga traditionell ein Familien- und Fußballfest. Man lädt dazu auch internationale Nachwuchsteams ein, um ein Turnier zu spielen - so auch heuer. Mit dabei war ein Nachwuchsteam aus der Gamlitzer Partnergemeinde Trans e Provence. Es hätte ein fröhliches Fest werden sollen. Das war es auch - bis gestern. Doch bei der Heimreise der Franzosen kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Zwei Busse waren am Weg von Gamlitz über Triest nach Frankreich. Kurz vor Triest fuhr einer der beiden Busse auf einen Lkw auf. Beim Aufprall wurden zwei Personen getötet, darunter ein Nachwuchskicker und ein Betreuer. Sechs weitere Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. "Es ist schrecklich", so ein sichtlich mitgenommener Obmann-Stellvertreter Manfred Repolust, der den Angehörigen sein Beileid ausspricht. "Der Fußball rückt da gänzlich in den Hintergrund", so Repolust weiter und schreibt auf seiner Facebookseite: "Es ist unfassbar und wir sind zutiefst traurig! Nach einer Woche Fussballcamp unserer französischen Freunde bei unserem FC Weinland Gamlitz ist auf der Heimreise ein schrecklicher Unfall passiert. Es gibt leider Gottes zwei Todesopfer zu beklagen. Unsere Gedanken und unsere tiefste Anteilnahme gehören den Angehörigen und Familien der Verstorbenen! Im Namen des gesamten FC Weinland Gamlitz."

Auch die LIGAPORTAL-Redaktion wünscht den betroffenen Familien Kraft in diesen schweren Stunden.

