Steirische ASVÖ-Auswahl holt österreichischen Titel!

Das Goldeck-Stadion in Spittal an der Drau war von 05.-06.07. Schauplatz des 52. ASVÖ-Schüler-Fußballturnieres. Im Bundesländer-Vergleichskampf spielten die besten u13 Kicker Österreichs um die begehrte Sieger Trophäe. 16 Nachwuchskicker aus der ganzen Steiermark wurden vom Trainerteam Manuel Suppan und Karl Purkarthofer für diese traditionelle, bereits zum 52. Mal stattfindende Turnier einberufen.

Trainerteam Karl Purkarthofer (vorne links) und Manuel Suppan (vorn rechts) mit der Steirischen ASVÖ-Auswahl.

Vorrunde - neun Bundesländer im Vergleich

Jeder gegen Jeden in der Vorrunde mit einer Spielzeit von 20 Minuten. Das Team aus der Steiermark beendet die Vorrunde mit 17 Punkten aus 8 Spielen und einem Torverhältnis von 10:3 am 2. Platz. Nur gegen Turnierfavorit Tirol waren die Steirer als bessere Mannschaft mit 1:0 unterlegen. Mit diesem 2. Platz qualifizierte man sich für das große Finale um den österreichischen ASVÖ-Meistertitel.

Ergebnisse Vorrunde:

Steiermark – Burgenland 0:0

Niederösterreich – Steiermark 0:1

Steiermark – Wien 5:1

Vorarlberg – Steiermark 0:0

Kärnten – Steiermark 0:1

Steiermark – Tirol 0:1

Salzburg – Steiermark 1:2

Steiermark – Oberösterreich 1:0

Finale - die Steiermark setzt sich gegen Tirol durch

Nach acht Vorrundenspielen an zwei Tagen bei tropischen Temperaturen hatten die Jungs nur vier Stunden Zeit, um zu regenerieren. Masseur und Physio Matthias Kaufmann hatte alle Hände voll zu tun um die Jungs für das große Finale fit zu bekommen.

Im Finale traf die Steiermark erneut auf Tirol, das sich ebenfalls als starkes Team erwiesen hatte. In einem beeindruckenden Spiel setzte sich die Steiermark jedoch klar mit 4:0 durch und revanchierte sich in eindrucksvoller Manier für die 1:0 Vorrunden-Niederlage. Die Mannschaft zeigte eine hervorragende Leistung und dominierte das Spiel von Anfang an. Mit diesem deutlichen Sieg krönte sich die Steiermark zum verdienten Turniersieger des 52. ASVÖ-Schülerfußballturniers.

Leo Lenhart vom SK Sturm Graz nach dem Titelgewinn

Stimme zum Turniersieg

Manuel Suppen (Trainer)

„Mein Trainerkollege Karl Purkarthofer und ich sind sehr stolz auf diese Jungs, die sich trotz der hohen Belastung mit 8 Vorrundenspielen an 2 Tagen gegen Ende des Turnieres in der entscheidenden Phase noch steigern konnten. 16 Spieler von 6 steirischen Klubs haben Zusammenhalt, Teamgeist und Moral bewiesen. Es ist eine große Ehre, als Teil des Trainerteams der ASVÖ-Auswahl den Titel in die Steiermark geholt zu haben. Ein großes Lob auch an die Veranstalter des ASVÖ Kärnten mit Fachwart Wolfgang Oswald. Sowohl sportlich als auch von der Infrastruktur mit der Unterkunft in Seeboden am Millstätter-See ein unvergessliches Erlebnis für alle Teilnehmer!“

Für die Steiermark spielten:

BASHIRU Maxi - SK Sturm Graz

GOLLOWITSCH Niklas - JAZ GU Süd

GÖSSLER Tobis (K) - SK Sturm Graz

GRACIC Safet - SK Sturm Graz

GRASSER Vinenz - GAK 1902

GRGIC Boze - TSV Hartberg

HARDING Oscar - SK Sturm Graz

HOZIC Kenan - GAK 1902

JAINDL Jonathan - SK Fürstenfeld

KURMEHAY Egzon - TSV Hartberg

LENHART Leo - SK Sturm Graz

MAIER Jonathan - FC Gleisdorf 09

PAPESCH Sandro (TW) - SK Sturm Graz

ROTH Sandro - TSV Hartberg

SALIHOVIC Faris - JAZ GU Süd

SCHILLE Moritz (TW) - FC Gleisdorf 09

