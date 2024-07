Klassenerhalt: TUS Bad Waltersdorf mit klarem Ziel vor Augen

Details Montag, 29. Juli 2024 16:17

Der TUS Bad Waltersdorf beendete die Saison in der Oberliga Süd-Ost auf dem ersten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl nicht unzufrieden sein. Man konnte damit nämlich den Aufstieg in die Landesliga sichern. Wir sprachen an dieser Stelle mit Thomas Sammer, dem Sektionsleiter der Waltersdorfer - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Ihr habt den Aufstieg in die Landesliga geschafft - was bedeutet der Aufstieg für den Verein?

Thomas Sammer: "Der Aufstieg ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte und war die Belohnung für die harte Arbeit aller ehrenamtlichen, die sich im Verein engagieren. Der Aufstieg bedeutet auch gleichzeitig eine große Herausforderung der wir uns stellen."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Thomas Sammer: "Höhepunkt war mit Sicherheit der Heimsieg gegen Sonnhofen, mit dem wir den Meistertitel fixiert haben. Für mich persönlich war es sehr emotional bzw eine grosse Genugtuung gegenüber meinen Kritikern. Nicht zu vergessen bleibt auch die geniale Meisterfeier bei uns im Stadion"

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Thomas Sammer: "Unsere Spieler hatten nur eine Woche Pause, um sich optimal auf die neue Liga vorzubereiten. Ich bin überzeugt davon dass unser Trainerteam die Jungs optimal auf die neue Saison vorbereitet haben."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Thomas Sammer: "Auch im Nachwuchsbereich gab es die letzten Jahre eine enorme Steigerung. Insgesamt sind bei uns 120 Kinder am Fussballplatz. Wolfgang Wagner steckt auch hier unglaublich viel Zeit in das Nachwuchsprojekt. Nicht zu vergessen unsere Trainer, Eltern, Sponsoren, die uns immer sehr tatkräftig unterstützen"

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Thomas Sammer: "Aufgrund der neuen Liga bzw einiger Abgänge gab es Transfers. Großes Dankeschön an unser Trainerteam und sportlichen Leiter Wolfgang Wagner, die wiedermal einen schlagkräftigen Kader zusammengestelkt haben."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Thomas Sammer: "Ziel für die Saison ist ganz klar der Klassenerhalt."

