FC Schladming will auch heuer wieder jubeln

Details Donnerstag, 01. August 2024 21:14

Der FC Schladming hat eine bärenstarke Saison in der Landesliga hinter sich. Dass es letztlich doch noch einmal eng wurde mit dem Klassenerhalt, lag wohl an der gesamten Konkurrenz in der Steirerliga. Das betont Roland Kahr auch gegenüber LIGAPORTAL. Der Präsident erklärt, warum man kleinere Brötchen bäckt und trotzdem eine gute Rolle spielen will.

"Es ist relativ einfach - mit dem was andere Vereine in der Liga zahlen, da kommen wir nicht mit. Das wollen wir auch nicht", so Roland Kahr, Präsident der Schladminger, die im Vorjahr begeisterten und für die eine oder andere Überraschung sorgten. Auch wenn man ins unmittelbar benachbarte Bundesland Salzburg schaut, ist für die Schladminger nichts dabei. "Wie gesagt, das ist nicht unsere Philosophie von Fußball", so Kahr, der betont, dass man auch Altmeister Marijan Blazevic im Sommer abgegeben hat.

Im Vorjahr habe man vor allem in jenen Spielen groß aufgespielt, wo die Emotion im Mittelpunkt stand. "Wir leben von unserem Zusammenhalt und den Fans. So sollte der Fußball auch sein", so Kahr. Dass es mit einem veränderten Kader - auch Leistungsträger muss aufhören - eine herausfordende Saison wird, sei jedem im Verein bewusst. "Wir sind aber guter Dinge, dass wir wieder überzeugen können, wenn wir unsere Tugenden am Platz bringen."

Klar sei, dass die Landesliga wieder an Niveau gewonnen hat. "Da gibt es überhaupt nichts daran zu rütteln. Wir wissen genau, wie unsere Kragenweite aussieht, wir wissen aber auch, dass wir jeden schlagen können, wenn es uns aufgeht", so Chef-Funktionär. Dass haben die Schladminger auch in der abgelaufenen Saison bewiesen, nicht nur zu Hause mit den eigenen Fans im Rücken, sondern auch auswärts. Die Vorbereitung sei gut verlaufen, jetzt gilt es, die Trainings auf den Platz zu bringen.

Neu im Team der Schladminger sind:

Nick Hofmann - er ist Tormann und spielte bis zur U16 in Schladming. 2020 wechselte er in die Akademie nach Kapfenberg. In der Saison 22/23 spielte er einige Gebietsliga und Unterliga Spiele. Im Sommer 2023 kam der Sprung zu den KSV Amateuren, bei denen er 4 Oberliga Spiele absolvierte.

Aleksander Stoch - ebenfalls kehrt auch er nach 2 Jahren Unterligaerfahrung vom SV Pruggern nach Schladming zurück.

Robin Stocker kehrt nach 2 Jahren Unterligaerfahrung beim SV Pruggern als Tormann wieder zum FC Schladming zurück

Philipp Krall kehrt vom SV Haus wieder nach Schladming zurück

Frederik Stocker kehrt nach einem Jahr Unterligaerfahrung beim SV Haus zum FC Schladming zurück

Ferdi Trinker kehrt nach 2 Jahren Unterligaerfahrung vom SV Haus wieder zum FC Schladming zurück

Hans Hutegger kehrt vom SV Haus zu seinem Heimatverein zurück.

Alexander Zefferer wechselt vom SV Pruggern zu den Schladminger. Er ist Flügelspieler und begann seine Laufbahn beim SV Haus, bei dem er bis zur U16 spielte. Danach spielte er ein halbes Jahr beim TUS Gröbming. Nach dieser Station wechselte er im Winter 2021 nach Pruggern, wo er in der ersten Saison in der 2. Mannschaft zum Einsatz kam und in den letzten 2 Jahren einige Unterliga Erfahrungen sammeln konnte.

Simon Oberhamberger wechselt vom SV Haus zu Schladming - der 24-jährige Stürmer möchte sich nach einer 8-jährigen Schifahrerkarriere wieder auf den Fußball konzentrieren.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.