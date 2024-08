SC Kalsdorf mit klarem Ziel vor Augen

Details Donnerstag, 01. August 2024 21:32

Der SC Kalsdorf ist schon allein von seiner Geschichte her immer ein Klub, der um den Meistertitel in der Landesliga mitspielen sollte. Im Vorjahr klappte es letztlich trotz einer bärenstarken Rückrunde nicht mit dem Wiederaufstieg in die Regionalliga Mitte. Trainer Jörg Schirgi erklärt im Gespräch mit LIGAPORTA, wie es heuer klappen soll.

"Den Titelfavoriten schlechthin gibt es nicht", so Coach Schirgi. Fix sei aber, dass die Landesliga wieder an Niveau zugelegt hat es und es verdammt schwierig wird, am Ende ganz oben zu stehen. Das habe aber auch damit zu tun, dass das Geld in Kalsdorf nicht von den Bäumen hängt. "Da können wir nicht mit, ganz einfach", so der Übungsleiter, der im Verlauf der abgelaufenen Saison das Trainerzepter bei den Kalsdorfern übernahm.

Man wolle aber trotzdem eine gute Rolle und vorne mitspielen. "Ich denke, dass wir eine sehr gute Rückrunde gespielt haben. Dass man dann noch einmal eine Chance auf den Titel hat, damit konnte keiner rechnen. Wenn es uns gelingt, an das Frühjahr anzuschließen, dann ist definitiv etwas möglich", so Schirgi, der betont, dass man eine gute Vorbereitung absolviert. "Das war schon okay, jetzt müssen wir das alles auf den Platz bringen. Ab dem Wochenende gilt es", sagt er.

Auch den einen oder anderen neuen Spieler gibt es bei den Kalsdorfern. Duje Lozic etwa kommt von OIF Skanland, Nik Sturm wechselt von ASK Köflach in den Süden von Graz, Damjan Poposki kommt von TUS Bad Gleichenberg, Timotej Mate kommt von Gamlitz, Kristijan Zagorec kommt von SK Solin, Florian Merovci von Hausmannstätten, Robin Frühwirth von Lankowitz und Oliver Graller-Kettler vom DSV Leoben. Verabschiedet hat sich unter anderem Stefan Pfeifer, der sich nach Oberwart in die Regionalliga Ost verabschiedet. "Das tut ein wenig weh, so ehrlich muss man sein. Auch weil es überraschend kam, aber der Fußball ist heute so", so Schirgi: "Man muss damit umgehen und neue Lösungen suchen."

Das habe man getan und Schirgi ist guter Dinge, dass es eine erfolgreiche Saison wird. "Wichtig ist, dass wir gut in die Saison starten. Dann geht oft vieles von allein, auch was die Automatismen betrifft. Die Burschen werden das aber gut machen, davon bin ich überzeugt", so Schirgi.

