Cornerfahnengate: Steirischer Landesligist bestohlen

Es gibt nichts, was es nicht gibt. Am Freitag feierte der TUS Bad Waltersdorf noch einen fulimanten Sieg gegen Köflach bei der Premiere in der steirischen Landesliga (zum Bericht). Am heutigen Sonntag schauten die Vereinsverantwortlichen dann aber schön, als plötzlich zwei Cornerfahnen am Platz fehlten. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Man kennt es von Fans der größten Fußballvereine der Welt. Man wünscht sich eine Cornerfahne mit nachhause nehmen zu dürfen. In Anbetracht der Sicherheitsvorkehren in den Stadien ist das heutzutage aber Illusion. Im Unterhaus schaut das anders aus. Die mit dem Logo der Waltersdorfer bestickten Teile wurden entwedet. Jetzt bittet man denjenigen oder diejenige über Facebook, die Fahnen zurückzubringen: "An den oder die Unbekannten: wir würden uns sehr freuen wenn ihr unsere beiden Eckfahnen/Stangen zurückbringen würdet", heißt es auf der Seite des Neo-Landesligisten.

