Steirercup Spiele vom 06.08.24 - der Überblick

Am Dienstagabend gab es im Steirercup zahlreiche Partien. Es gab erwartete Siege, aber auch überraschende Niederlagen. "Kleine" Clubs, die sich heftig gegen die große Konkurrenz wehrten und Teams, die bittere Niederlagen einstecken mussten. Es war in vielen Begegnungen der klassiche Kampf David gegen Goliath.

Der SC Unterpremstätten gewinnt in der Verlängerung gegen Landesligisten aus Köflach mit 4:3.

Alle Cupspiele vom Dienstagabend im großen Ligaportal-Überblick

SV Andritz - SC Kalsdorf 0:5

Die Unterligamannschaft aus dem Grazer Norden war über 90 Minuten bemüht, zog gegen den Landesligisten jedoch deutlich den Kürzeren. Von Beginn an dominierte der Gast und ging bereits nach zehn Minuten in Führung und hatte das Spiel sicher im Griff.

FC Tauplitz - DSV Leoben 0:14

Die Donnawitzer zeigten bereits in der Meisterschaft, dass sie in Form sind. Im ÖFB Cup schied das Team von Carsten Jancker zwar aus, im Steirercup überrolte man den FC Tauplitz und gewann auch in der Höhe verdient.

SV Tillmitsch - SV Peggau 5:2

Der Landesligist hatte in der ersten Halbzeit seine Mühen mit dem Unterligisten und so führte der Underdog im steirischen Süden auch vollkommen überraschend mit 2:0 vor über 500 Zuschauern. Mortitz Görgl erzielte einen Doppelpack und es ging mit einem überraschenden Ergebnis in die Kabinen.Zur Pause brachte der Favorit dann vier neue Spieler und das Werkl begann zu laufen. Als Polanc per Freistoß in der 55. Minute das 2:2 erzielte, kippte das Spiel endgültig.

Pachern -Allerheiligen 1:2

Der Oberligist konnte sich gegen den Landesligisten über weite Strecken behaupten, verlor am Ende jedoch gegen den Favoriten.

SVU St.Stefan - SV Wildon 0:2

Die Gäste dominierten die 1. Halbzeit, kamen zu einigen Möglichkeiten, jedoch legt der Gastgeber eine couragierte Leistung an den Tag. Auch haben die Außenseiter vor der Pause mehrere gute Gelegenheiten, jedoch hat Gästekeeper Boßler einen großartigen Tag. Nach dem Wechsel erhöhte der Gast den Druck zunehmend, aber die Abwehr der tapferen Heimmanschaft hielt und es ging in die Verlängerung. Nach 94 Minuten ging der Favorit durch Winter in Führung, als er in der 105. Minute aus nächster Distanz auf 2:0 erhöhte, war das Spiel entschieden.

UFC Schönegg - Heiigenkreuz 2:8

Nach zehn Minuten führte das Gästeteam mit 2:0 und verwaltete dieses Spiel zu jeder Zeit gegen eine mutig kämpfende Truppe aus Schönegg. Bauernhofer und Berghofer erzielten die beiden Treffer für das Heimteam.

USV Hengsberg - SV Frohnleiten 3:1

Der SV Frohnleiten verabschiedet sich frühzeitig aus dem Cup. Mihelic per Freistoß sorgte für die Pausenführung der Heimmannschaft. MIt einem Weitschuß schürte er einen Doppelpack und es stand 2:0 für den USV Hengsberg.Als Stefan Diensthuber nach einer Stunde das 3:0 besorgte, war die Partie endgültig entschieden.

SU Straden - FC Gamlitz 2:1

Der Landesligist lernt die Gesetze im Cup kennen und scheidet in der 1.Runde aus. Dabei führte der Favorit durch einen verwandelten Elfmeter von Dominik Oswald nach zwanzig Minuten mit 1:0. Nur zehn Minuten später traf Gabriel Tuscher aus kurzer Distanz zum 1:1 Ausgleich. Der Unterligist zeigte viel Einsatz und die Gäste wirkten immer wieder planlos. Nach der Pause vergab der Underdog einen Elfmeter, wenige Minuten vor dem Abpfiff wurde Damir Dedic jedoch vor 220 Zuschauern zum Matchwinner und traf per Heber zum Endstand.

FC Almenland - UFC Fehring 1:2

Der Gastgeber ging mit einem tollen Tor von Max Karrer nach einer Viertelstunde in Führung. Wenige Minuten später hatte man die Möglichkeit auf das 2:0. Fehring wirkte insgesamt trotzdem etwas stabiler und erzielte nach Wiederbeginn den Ausgleich durch Marc Geigl. Marco Lindner traf nach 65 Minuten zum Endstand für den Favoriten dieser Begegnung.

FC Oberes Feistritztal - SC Weiz 1:4

Bereits nach wenigen Minuten ging der haushohe Favorit mit 1:0 durch Marvin Hernaus in Führung. Es dauerte bis zur 44. Minute, ehe der Regionalligist gegen den Aufsteiger in die Unterliga durch Nils Ostermann auf 2:0 erhöhte. Oliver Mock traf nach einer guten Stunde zum Anschluss, in den Schlussminuten machte Schnellnegger mit einem Doppelpack alles klar.

USV Gabersdorf - DSC 3:9

Die 150 Zuschauer sahen ein Spektakel mit zwölf Toren. Alle drei Treffer für die Gastgeber erzielte Marco Luttenberger.

UFC Miesenbach - Bad Waltersdorf 2:5

Der krasse Außenseiter lag nach einer Viertelstunde durch einen Treffer ins Kreuzeck von Christoph Friedl zurück, kontte durch Daniel Pötz jedoch noch vor der Pause ausgleichen.Nach einer Stunde führte Waltersdorf mit 3:1, ehe Florian Seiler ein Eigentor zum 2:3 erzielte. Am Ende gewann der Gast deutlich.

USV Nestelbach - USV St.Anna 0:5

Der Favorit wurde seiner Rolle gerecht und führte zur Pause mit 3:0. So blieb es bis in die Schlussminuten, ehe Christoph Kobald mit einem Doppelpack den verdienten Endstand herstellte.

SC Unterpremstätten - ASK Köflach 4:3

Der Oberligist zeigte eine couragierte Leistung und kam gegen den Favoriten gut ins Spiel, dieser ging durch Horvath kurz vor der Pause jedoch in Führung. Die Neuhold Elf glich in der 52. Minute zum 1:1 durch Patrick Rupprecht aus. Als Josipovic in der 67. Minute die erneute Führung für den Landesligisten gelang, schien eine Vorentscheidung gefallen zu sein.

Die Heimmanschaft sah das nicht so und ging in der 70. und 72. Minute durch einen Doppelschlag tatsächlich in Führung. Rupp und Hartmann konnten treffen. In der Nachspielzeit erkämpfte sich Köflach den Ausgleich durch Smoljan. Das bedeute eine Verlängerung. Amer Habibovic wurde dann in der 113. Minute zum Cuphelden für den Außenseiter.

Bericht Florian Kober

