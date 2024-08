Hartbergs Karner nach Sieg über Allerheiligen: "Kaderbreite und Teamspirit sind unsere Qualitätsmerkmale!"

Details Montag, 12. August 2024 08:02

Was für ein Spiel am Donnerstagabend zwischen den Hartberg Amateuren und USV Allerheiligen. Die Gastgeber konnten sich bei einem Torfestival mit 5:2 souverän durchsetzen (zum Bericht). Hartberg-Coach Markus Karner ist dementsprechend zufrieden mit dem Spiel...

Stimme zum Spiel:

Markus Karner, Trainer Hartberg Amateure:

zum Spiel...

„Allerheiligen legte das Spiel sehr mutig an und war sehr klar in ihrer Idee. Wir schafften es im ersten Durchgang zu wenig oft die Räume im Rücken der Abwehr zu bespielen, weiters waren wir zu wenig sauber im Ballbesitzspiel. So war auch der Pausenrückstand zu erklären!"

"Mit personellen Änderungen, kleinen Adaptionen in unserer Positionierung und vielen Tiefenläufe übernahmen wir in der zweiten Halbzeit die totale Spielkontrolle,

Allerheiligen war trotzdem über 90 Minuten immer wieder gefährlich!"

"Mit sehenswerten Treffern konnten wir das Spiel drehen und verabsäumten es in den Schlussminuten noch höher zu gewinnen!"

"Unsere Kaderbreite und unser Teamspirit sind Qualitätsmerkmale unserer Mannschaft."

