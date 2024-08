SV Tillmitsch siegt knapp mit 2:1 gegen SC MSG Eibiswald und zieht in die 3. Runde des Steirer-Cups ein

Details Mittwoch, 14. August 2024 15:47

In der 2. Runde des Steirer-Cups traf der SC MSG Eibiswald auf den SV Tillmitsch, und wie erwartet setzte sich der Landesligist in einem hart umkämpften Spiel mit 2:1 durch. Vor 150 Zuschauern im Josef Fließer Stadion in Eibiswald dominierte Tillmitsch über weite Strecken das Spiel, hatte aber Mühe, die kompakte Defensive der Gastgeber zu durchbrechen.

Filip Smoljan traf vor der Pause zur Führung des Landesligisten

Eibiswald wehrt sich tapfer gegen den Rückstand - Gast führt knapp vor der Pause

Das Spiel begann mit der erwarteten Überlegenheit der Gäste aus Tillmitsch, die dann in der 41. Minute durch Filip Smoljan in Führung gingen. Der Treffer fiel nach einer schönen Kombination, bei der Smoljan im Strafraum clever agierte und den Ball unhaltbar im rechten unteren Eck versenkte. Eibiswald, das vor allem defensiv stark auftrat, konnte sich im ersten Durchgang kaum Chancen erarbeiten und ging mit einem 0:1-Rückstand in die Pause.

Ausgleich des Underdogs und am Ende Aufstieg des Favoriten

In der zweiten Halbzeit gelang den Hausherren jedoch der überraschende Ausgleich: Marcel Vindis traf in der 50. Minute nach einem Zuspiel von Moritz Gosch aus rund 20 Metern. Sein Schuss wurde leicht abgefälscht und rutschte unglücklich unter den Händen des Tillmitscher Torwarts Markus Gröbacher hindurch.

Doch Tillmitsch zeigte sich unbeeindruckt und stellte in der 65. Minute durch Max Rauter den alten Abstand wieder her. Nach einer präzisen Flanke von Adam Radai stand Rauter goldrichtig und erzielte das entscheidende 2:1 für die Gäste. In der Schlussphase versuchte Eibiswald noch einmal alles und kam durch Sommersguter zu einer großen Chance, doch sein Schuss prallte nur an den Pfosten.

Trotz des knappen Ergebnisses war der Sieg für Tillmitsch verdient, da sie über das gesamte Spiel hinweg die tonangebende Mannschaft waren. Eibiswald kämpfte tapfer und verteidigte sich gut, konnte jedoch offensiv zu wenig Akzente setzen, um den Favoriten ernsthaft zu gefährden.

Mit diesem Sieg zieht der SV Tillmitsch in die 3. Runde des Steirer-Cups ein, während Eibiswald trotz einer beherzten Leistung ausgeschieden ist. Der Klassenunterschied war am Ende doch zu deutlich, auch wenn Eibiswald das Spiel bis zum Schluss spannend hielt.

Aufstellungen:

SC "MSG" Eibiswald: Christoph Leitinger - Levin Oparenovic, Jakob Ferlin, Patrick Kolar Robnik (K), Lukas Klug, Tai Kolar Marhold - Moritz Gosch, Nejc Brusar, Marcel Vindis - Michael Schauer, Gerhard Gasser

Ersatzspieler: Patrik Narath, Paul Pelzmann, Jonathan Maximilian Heusserer, Simon Körbler, Maximilian Sommersguter, Maximilian Pressnitz, Lucas Gosch

Trainer: Thorsten Müller

- SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - Cedric Ulrich, David Immanuel Otter, Bostjan Bizjak, Pascal Michael Zisser - Dominic Andre Langbauer (K), Almin Babic, Philipp Posch, Philipp Sick, Timotej Polanc - Filip Smoljan

Ersatzspieler: Maximilian Mario Meyer, Simon Nosa Salami Nelson, Max Rauter, Moritz Wolkinger, Dominik Ettl, Adam Radai, Tobias Strahlhofer

Trainer: Bernd Windisch

Bericht Florian Kober

