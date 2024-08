Ilzer SV überrollt Fehring im Steirercup

Details Mittwoch, 14. August 2024 16:09

Im Zweitrunden-Match des Steirercups setzte sich Hofmann Personal Ilzer SV am Dienstagabend souverän mit 4:1 gegen den UFC Fehring durch. Die Gäste dominierten das Spiel über weite Strecken und ließen dem Heimteam kaum Chancen, das Blatt zu wenden.

Trainer Scheer zieht mit seinem Team souverän in die 3. Cuprunde ein

Zur Pause führte der Gast mit 2:0 - Tore kurz vor dem Kabinengang

In der 38. Minute gingen die Ilzer in Führung. Nach einem Eckball war es Gölles, der das 1:0 markierte. Kurz vor der Halbzeitpause legten die Gäste noch einmal nach: Alexander Pieber nutzte in der 44. Minute eine Unachtsamkeit der Fehringer Defensive und schob nach einem Querpass den Ball an Tormann Baumgartner vorbei zum 2:0 ein. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Kabine.

Nach 51 Minuten stand es 4:0 - das Spiel war entschieden

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste endete. Kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhte das Team von Trainer Scheer auf 3:0. Ritter wurde nach einem tiefen Ball perfekt in Szene gesetzt und ließ dem Torhüter der Heimelf keine Chance (46.).

Ilz blieb druckvoll und erzielte durch Krenn in der 51. Minute das 4:0. Nach einem erneuten tiefen Ball auf Pieber legte dieser quer zu Michael Krenn, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste.

Trotz des deutlichen Rückstands gab sich UFC Fehring nicht auf und kam in der 85. Minute noch zum Ehrentreffer. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Felix Glanz den fälligen Elfmeter souverän zum 1:4-Endstand.

Die rund 300 Zuschauer im Stadion sahen eine insgesamt faire Partie, in der das Ergebnis aufgrund der klaren Überlegenheit der Gäste absolut verdient war. UFC Fehring hat sich zwar bemüht, konnte aber gegen die präzise und spielstarke Mannschaft aus Ilz nur wenig ausrichten.

Mit diesem klaren Sieg zieht Hofmann Personal Ilzer SV verdient in die nächste Runde des Steirercups ein und unterstreicht seine Ambitionen in diesem Wettbewerb. UFC Fehring hingegen muss sich nach dieser Niederlage auf die kommenden Aufgaben in der Meisterschaft konzentrieren.

Aufstellungen:

Fehring: Elias Baumgartner - Alan Kaucic, Benjamin Glanz (K), Josip-Domagoj Hranilović, Christopher Spanring - Jan Marcijus, Artem Marchenko, Raphael Wien, Paul Leitgeb, Julian Leitgeb - Maximilian Lindenmann

Ersatzspieler: Pascal Sommerfeld, Laurens Robert Schmuck, Felix Glanz, Tobias Höber, Marc Geigl, Daniel Pöltl

Trainer: Saso Kupcic

- HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Rudolf Lang, Stefan Gölles, Melih Tepegöz, Lukas Ritter, Simon Paier, Clemens Seifried, Patrick Ramminger, Jonas Ferdinand Kohl, Julian Fabian, Christoph Gruber (K), Alexander Pieber

Ersatzspieler: Manuel Cerma, Dominik Weiss, Michael Krenn, Niklas Pfeifer, Markus Hadler, Nico Bauer

Trainer: Christian Scheer Bericht Florian Kober

