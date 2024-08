TUS Bad Waltersdorf sorgt für Überraschung im Cup gegen SC Weiz

Details Dienstag, 20. August 2024 22:17

Bad Waltersdorf, 20. August 2024 – Die 2. Runde des Steirercups bot am Dienstagabend einen echten Pokal-Krimi. Der Oberliga-Aufsteiger TUS Bad Waltersdorf empfing den Regionalligisten SC Weiz und sorgte vor 300 begeisterten Zuschauern für eine faustdicke Überraschung. Trotz der klaren Außenseiterrolle bot das Team von Trainer Stefan Schalk eine couragierte Leistung und zog mit einem 1:0-Sieg in die nächste Runde ein.

Torlos ging es in die Pause - Abwehr des Regionalligisten steht

Von Beginn an war die taktische Ausrichtung der Hausherren spürbar. Schalk hatte seine Mannschaft perfekt auf den favorisierten Gegner eingestellt. Bad Waltersdorf zeigte eine spielstarke erste Halbzeit und kam zu mehreren gefährlichen Torchancen, doch die erfahrene Abwehr der Gäste hielt stand. SC Weiz verteidigte souverän, sodass es zur Pause torlos blieb.

Davidovic wird zum Matchwinner

Mit Wiederanpfiff nahm das Spiel an Dynamik zu, nicht zuletzt durch die vier personellen Veränderungen, die Weiz-Coach Alois Hödl zur Halbzeit vornahm. Die Gäste wurden zunehmend dominanter und erspielten sich zahlreiche Chancen. Doch Bad Waltersdorf zeigte beeindruckende Kampfkraft und hielt dagegen.

In der 67. Minute folgte dann die Sensation: Ognjen Davidovic, eigentlich als Verteidiger für das Toreverhindern zuständig, traf nach zum 1:0 für die Gastgeber. Trotz des zunehmenden Drucks von Weiz verteidigte Bad Waltersdorf leidenschaftlich und ließ keinen weiteren Treffer zu.

Schiedsrichter Kollegger leitete die Partie souverän und zog trotz der intensiven Zweikämpfe lediglich vier gelbe Karten. Am Ende stand ein hart erkämpfter, aber nicht unverdienter Sieg des Außenseiters zu Buche. Der Pokal hat eben seine eigenen Gesetze.

So geht es im Cup weiter

In der nächsten Runde wartet mit dem SV Rohrbach aus der Unterliga Ost eine spielstarke Mannschaft. Das Duell findet am 10. September 2024 statt – und nach diesem denkwürdigen Abend für den Verein in Bad Waltersdorf ist klar, dass man das Team von Trainer Schalk auch in der Landesliga keinesfalls unterschätzen sollte.

Aufstellungen:

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Kilian Reiter - Ognjen Davidovic, Moritz Mauerhofer, Michael Grasser - Armin Horschinegg, Matthias Walter, Wolfgang Waldl (K), Christoph Friedl - Lukas Bernhard Schloffer, Thomas Herrklotz, Pascal Archan

Ersatzspieler: Lorenz Koller, Kevin Schalk, Michael Goger, Dominik Mild, Florian Seiler, Lukas Unger, Christoph Reichl

Trainer: Wolfgang Schalk

- Weiz: Chris Weigelt - Nils Bastian Ostermann, Sebastian Gabbichler, Theodor Wlattnig - Jan Niklas Ostermann, Peter Kozissnik (K), Markus Stenzel, Martin Murg, Paul Bratschko - Patrick Wiesenhofer, Marvin Hernaus

Ersatzspieler: Enrico Temmel, Sebastian Jost, Thomas Fink, Ardit Gashi, Paul Kiedl, Haris Hrustan, Lukas Strobl

Trainer: Alois Hödl TUS Bad Waltersdorf - SC Weiz 1:0 (0:0) Torschütze: Ognjen Davidovic (67.) Heilthermen Stadion Bad Waltersdorf, 300 Zuschauer Bericht Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.