Steirer-Cup 3. Runde: Überraschungen und Favoritensiege

Die dritte Runde des Steirer-Cups brachte spannende Begegnungen, klare Favoritensiege und einige Überraschungen. Während sich viele Favoriten souverän durchsetzten, konnten auch einige Underdogs auf sich aufmerksam machen.

Kalsdorf ist nach schweren Spiel in der 4.Runde im Steirercup

Übersicht 3. Runde im Steirercup

Wörschach – ASV Bad Mitterndorf 1:5

Der Oberligist Bad Mitterndorf setzte sich klar gegen den Gebietsligisten Wörschach durch. Zwar führte Wörschach überraschend durch Christoph Strimitzer mit 1:0, doch die Gäste drehten noch vor der Halbzeit auf und gingen mit einem 3:1-Vorsprung in die Pause. Am Ende ließ der Favorit nichts anbrennen und siegte souverän mit 5:1.

SV Ilztal – Ilzer SV 4:3

In einem hochspannenden Duell vor über 300 Zuschauern überraschte der Oberligist SV Ilztal den Landesligisten Ilzer SV. Obwohl die Gäste nach einem 0:2-Rückstand stark zurückkamen und zwischenzeitlich 3:2 führten, wurde Marco Schmalegger zum Matchwinner für Ilztal. Mit seinen Toren in der 81. Minute und in der Nachspielzeit führte er sein Team zum sensationellen 4:3-Erfolg.

Mühldorf – SU Straden 0:3

Der Favorit aus der Unterliga Süd ließ nichts anbrennen und besiegte den Gebietsligisten Mühldorf auswärts mit 3:0. Eine ungefährdete Vorstellung des Unterligisten, der souverän in die nächste Runde einzog.

Pinggau Friedberg – USV St. Anna 0:4

Der Regionalligist USV St. Anna wurde seiner Favoritenrolle gegen den Unterligisten Pinggau Friedberg mehr als gerecht. Der überragende Maksimiljan Zormann erzielte bereits in der ersten Halbzeit einen Hattrick und führte sein Team mit insgesamt vier Toren zu einem ungefährdeten 4:0-Sieg.

Pöls – St. Margarethen 3:1

Das Unterliga-Duell entschied Pöls mit einem 3:1-Sieg für sich. Astrit Basha machte mit seinem Treffer in der 65. Minute zum 3:1 alles klar und sicherte seinem Team den Einzug in die nächste Runde.

Pernegg – FC Judenburg 2:5

Der Oberligist Judenburg setzte sich dank eines herausragenden Christian Ritzmaier, der drei Tore erzielte, mit 5:2 gegen den Unterligisten Pernegg durch.

Bad Waltersdorf – SV Rohrbach 3:2 n.E.

In einer dramatischen Partie wehrte sich der Underdog SV Rohrbach aus der Unterliga tapfer gegen den Landesligisten Bad Waltersdorf. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit und einem 2:2 nach Verlängerung fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen, wo sich der Favorit durchsetzte.

Mooskirchen – Kalsdorf 4:5 n.E.

Auch dieses Duell ging in die Verlängerung, nachdem es nach 90 Minuten 1:1 stand. Am Ende hatte der Landesligist Kalsdorf die besseren Nerven und setzte sich im Elfmeterschießen mit 5:4 durch.

Übelbach – 1. FC Leibnitz 1:0

Eine der Überraschungen der Runde gelang dem Unterligisten Übelbach, der den Oberligisten 1. FC Leibnitz mit 1:0 aus dem Cup warf. Tom Heinrich erzielte das goldene Tor bereits in der 14. Minute.

Bad Schwanberg – SV Tillmitsch 0:2

Der Underdog Bad Schwanberg kämpfte tapfer, musste sich aber der Landesliga-Spitzenmannschaft SV Tillmitsch geschlagen geben. Ein Doppelpack von Filip Smoljan vor der Pause entschied die Partie zugunsten der Gäste.

Feldbach – Deutschlandsberg SC 2:3

In einem dramatischen Spiel führte der Außenseiter Feldbach bis zur 84. Minute mit 2:0. Doch der Regionalligist Deutschlandsberg drehte in den letzten Minuten auf, glich durch einen Doppelpack von Nico Weinberger aus und sicherte sich durch Kenan Kormehic in der Nachspielzeit den 3:2-Sieg.

FC Stattegg – SV Wildon 2:3

Der 1. Klasse-Club Stattegg überraschte den Regionalligisten SV Wildon und unterlag am Ende knapp mit 2:3. Trotz der Niederlage bot Stattegg eine beachtliche Leistung gegen den Favoriten.

Unterlamm – FC Gleisdorf 0:2

Der Gebietsligist Unterlamm lieferte dem Regionalligisten FC Gleisdorf einen harten Kampf, musste sich am Ende jedoch mit 0:2 geschlagen geben. Die Pokalreise endet für den Außenseiter.

Ausblick

Mit diesen Ergebnissen stehen spannende Paarungen für die vierte Runde des Steirer-Cups fest, die Mitte November noch vor der Winterpause ausgetragen wird. Man darf sich auf weitere Überraschungen und packende Duelle freuen! Alle Infos in Kürze.

Bericht Florian Kober

