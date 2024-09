Ein Wochenende im Zeichen des Regens - Vereine arbeiten an ihren Plätzen

Details Donnerstag, 12. September 2024 17:19

Die extreme Wetterlage in der Steiermark bringt erhebliche Herausforderungen für den Fußball am kommenden Wochenende (13.09. bis 15.09.2024). Nachdem wochenlange Trockenheit und hohe Temperaturen bereits viele Plätze ausgetrocknet haben, führt der seit Mittwoch einsetzende Dauerregen nun zu einer völlig gegenteiligen Situation.

Die Wettersituation in der Steiermark

Besonders in der West- und Oststeiermark sind massive Niederschlagsmengen von bis zu 300-400 Millimeter bis Sonntag zu erwarten, was die Gefahr von Überschwemmungen und rutschigen Spielfeldern erheblich erhöht.

Das Wochenende wird von starker Niederschlagstätigkeit geprägt, mit regional sehr unterschiedlichen Intensitäten. In höher gelegenen Regionen, insbesondere ab 1.000 Metern, besteht sogar Schneefallgefah. Besonders in den westlichen Bezirken der Steiermark, wie dem oberen Murtal, wird mit heftigem Regen gerechnet. Aber auch im Osten und Süden hat bereits Dauerregen eingesetzt. Das Gebiet um Bruck an der Mur soll ein Hotspot für den Niederschlag werden.

In allen Gebieten sind Plätze, die durch die Dürre bereits geschwächt sind, besonders anfällig für Schäden. Die Fußballverbände und Vereine stehen in ständiger Kommunikation, um rechtzeitig auf etwaige Absagen oder Verschiebungen zu reagieren.

Unser Service bei Ausfällen von Spielen

In Anbetracht der Wetterlage könnten zahlreiche Spiele ausfallen oder verschoben werden. Bereits kleinere Vereine und Amateurmannschaften haben aufgrund der durchnässten Plätze erhebliche Schwierigkeiten, Spiele auszutragen. Auch in der Bundesliga werden Besorgnisse laut, da die Regenmengen vielerorts zu unbespielbaren Bedingungen führen könnten.

Wir bekommen von zahlreichen Vereinen Meldungen, dass man hart an den Plätzen arbeite, jedoch sei der Regen teilweise so stark, dass die Arbeit sehr schwierig sei.

Alle offiziellen Spielabsagen oder -verschiebungen werden kurzfristig bekannt gegeben und auf der Homepage sowie in der App von Ligaportal veröffentlicht. Die dynamische Situation macht es notwendig, dass Fußballfans und Teams flexibel bleiben, da sich die Lage von Stunde zu Stunde ändern kann.

Bericht Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.