Herrklotz-Doppelpack: Bad Waltersdorf deklassiert SV Lafnitz II

Details Freitag, 04. Oktober 2024 22:05

In der zehnten Runde der Landesliga Steiermark setzte sich TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf eindrucksvoll gegen SV Lafnitz II durch. Das Spiel endete mit einem überzeugenden 5:1-Sieg für die Gastgeber. Bad Waltersdorf zeigte von Beginn an eine bärenstarke Leistung und konnte bereits zur Halbzeit einen komfortablen Vorsprung von 4:0 herausspielen. Trotz einer besseren zweiten Halbzeit von Lafnitz II blieb der Abstand zu groß, um das Spiel noch zu drehen.

Starker Auftakt für Bad Waltersdorf

Bad Waltersdorf startete fulminant in die Partie und setzte die Gäste von SV Lafnitz II sofort unter Druck. Bereits in der 6. Minute gelang Thomas Herrklotz das erste Tor. Eine weite Flanke aus der Abwehr landete bei Herrklotz, der den Ball geschickt annahm und über den Torwart hinweg ins Netz lupfte. Nur fünf Minuten später war es erneut Herrklotz, der nach einem scharfen Pass von Niklas Frewein im Strafraum eiskalt abschloss und auf 2:0 erhöhte.

Die Gastgeber blieben weiter am Drücker und in der 20. Minute baute Michael Goger die Führung auf 3:0 aus. Nach einem hohen Pass konnte Goger den Ball gut mitnehmen und souverän einnetzen. Nur zwölf Minuten später traf Christoph Friedl nach einer sehenswerten Flanke von Ognjen Davidovic zum 4:0. Friedl nahm den Ball in der Luft an und vollendete elegant per Volley aus der Drehung. Mit dieser deutlichen Führung ging es in die Halbzeitpause.

SV Lafnitz II mit Ehrentreffer, Archan trifft für Bad Waltersdorf

Nach der Pause zeigte SV Lafnitz II Kampfgeist und versuchte, zurück ins Spiel zu finden. Trotz einiger guter Chancen, wie einem Abschluss in der 46. Minute, der von Bad Waltersdorfs Torhüter Georg Kraus mit dem Fuß abgewehrt wurde, blieben sie zunächst erfolglos. Auch ein Freistoß von Justin Hofmann, der knapp die Latte streifte, änderte nichts an der klaren Führung der Gastgeber.

In der 79. Minute gelang es schließlich Stefan Trimmel, für Lafnitz II zu verkürzen. Nach einer Ecke köpfte er den Ball zum 4:1 ein und sorgte für einen kleinen Hoffnungsschimmer bei den Gästen. Doch diese Hoffnung wurde schnell zunichte gemacht, als Pascal Archan in der 80. Minute den Endstand von 5:1 für Bad Waltersdorf erzielte. Sein Schuss aus 18 Metern rutschte dem Torhüter der Gäste unglücklich durch und rollte ins Tor.

Stimmen zum Spiel:

Benjamin Posch (Trainer Lafnitz II): „Die Gegner wollten den Sieg mit jeder Faser ihres Körpers. Uns ist das leider nicht gelungen und daher haben sie völlig verdient gewonnen. Auch wenn es gerade eine extrem schwierige Phase ist, werden wir kommende Woche neuen Mut schöpfen, aus unseren Fehlern lernen und am Freitag den nächsten Angriff auf den ersten Dreier starten.“

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte. Das war ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg, der so nicht zu erwarten war.. Das war eine tolle Leistung unserer Jungs. Der Sieg ist sehr wichtig, der Fokus liegt aber jetzt schon wieder auf dem nächsten Match."

Landesliga: Waltersdorf : Lafnitz II - 5:1 (4:0)

80 Pascal Archan 5:1

79 Stefan Trimmel 4:1

32 Christoph Friedl 4:0

20 Michael Goger 3:0

11 Thomas Herrklotz 2:0

6 Thomas Herrklotz 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.