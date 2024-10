Partie gedreht: Spannender Sieg für SC Kalsdorf gegen Ilzer SV

Details Samstag, 05. Oktober 2024 09:21

Ein hochklassiges Fussballspiel wurde den rund 250 Besuchern im Duell zwischen dem SC Kalsdorf und dem Ilzer SV geboten. Die Gäste gingen früh in Führung, doch die Hausherren zeigten eine beeindruckende Moral und drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten. Der entscheidende Treffer von Raphael Glanznig besiegelte den Sieg in der 77. Minute und ließ die Heimmannschaft jubeln.

Zweiter Sieg im zweiten Spiel - es läuft beim SC Kalsdorf

Ilzer SV geht in Führung

Bereits in der 11. Spielminute setzte der Ilzer SV ein erstes Ausrufezeichen. Nach einem Eckball brachte Simon Paier die Kugel irgendwie im Gehäuse unter und schoss seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer schockte die Gastgeber, die zunächst Probleme hatten, ins Spiel zu finden. Die Ilzer agierten selbstbewusst und kontrollierten das Geschehen in der Anfangsphase, während der SC Kalsdorf sich darauf konzentrierte, keinen weiteren Treffer zu kassieren und langsam seinen Rhythmus zu finden.

Die Kalsdorfer hielten jedoch stand und begannen, sich langsam zurückzukämpfen. Ihr Spiel wurde zunehmend strukturierter, auch wenn echte Torchancen zunächst Mangelware blieben. Ein strittige Elfmetersituation kurz vor dem Pausenpfiff sorgte zusätzlich für Gesprächsstoff. Schiedsrichter Alem Kulasin ließ sich jedoch nicht beirren und gab den Strafstoß für Kalsdorf nicht. Die Abwehr der Gäste zeigte sich bis zur Halbzeitpause stabil und ließ sonst kaum noch gefährliche Aktionen der Gastgeber zu. Mit einem knappen 1:0-Vorsprung für den Ilzer SV ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Vedran Vrhovac trifft und dreht das Spiel

Nach dem Wiederanpfiff zeigten sich die Kalsdorfer mit einem völlig anderen Gesicht und waren total entschlossen, den Rückstand auszugleichen. In der 49. Minute war es schließlich Vedran Vrhovac, der das Heimteam jubeln ließ. Nach einem Eckball gelang ihm per Kopf der verdiente Ausgleich zum 1:1. Dieses Tor gab dem SC Kalsdorf einen deutlichen Motivationsschub, während der Ilzer SV nun unter Druck geriet, die Kontrolle über das Spiel zurückzugewinnen.

Die Partie wurde intensiver und beide Mannschaften kämpften um jeden Ball. Die Heimischen erhöhten den Druck und drängten auf den Führungstreffer. Torschütze Vrhovac hatte einmal Pech - sein Schuss knallte nur an die Latte. In der 77. Minute war es dann Raphael Glanznig, der die entscheidende Szene der Partie für sich verbuchen konnte. Er setzte sich im 1-gegen-1 gegen Ilz-Goalie Manuel Cerma durch und brachte mit einem gut platzierten Schuss den SC Kalsdorf mit 2:1 in Führung und die Zuschauer auf den Rängen zum Jubeln.

Zweiter Sieg in Folge für den SC Kalsdorf

Der Ilzer SV versuchte in den verbleibenden Minuten alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Kalsdorfer Abwehr stand sicher und ließ keine weiteren Chancen zu. Trotz einer fünfminütigen Nachspielzeit blieb es beim 2:1 für den SC Kalsdorf, der sich nach einem hart umkämpften Spiel über drei wichtige Punkte freuen konnte.

Mit diesem Erfolg - dem zweiten in Folge - hat der SC Kalsdorf seine Form bestätigt und eindrucksvoll bewiesen, dass die Elf von Coach Jörg Schirgi auch nach einem Rückstand nicht aufgibt. Der Ilzer SV hingegen musste sich trotz eines engagierten Auftritts geschlagen geben und die Heimreise ohne Punkte antreten.

Statements:

Jörg Schirgi, Trainer Kalsdorf:

"Es war ein erwartet schweres Spiel. Der Gegner ist defensiv sehr gut, wir haben gewusst, dass wir nicht zu vielen Chancen kommen werden. Trotz allem konnten wir sehr viel kreiren und waren am des Tages der verdiente Sieger."

Christian Scheer, Trainer Ilz:

"Kalsdorf hatte mehr Spielanteile. Wir haben vorallem in der ersten Hälfte die Umschaltsituationen nicht fertig gespielt. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel noch aus der Hand gegeben!"

Landesliga: Kalsdorf : Ilz - 2:1 (0:1)

77 Raphael Glanznig 2:1

49 Vedran Vrhovac 1:1

11 Simon Paier 0:1

Aufstellungen:

Kalsdorf: Alexander Strametz - Vedran Vrhovac, Raphael Glanznig, Duje Lozic, Dominik Derrant (K) - Dragan Smoljan, Lukas Skrivanek, Daniel Steinwender, Damjan Poposki, Gregor Grubisic, Luca Pichler

Ersatzspieler: Oliver Graller-Kettler, Timotej Mate, Kristijan Zagorec, Florian Merovci, Rene Radl, Mario Pilz

Trainer: Mag. Jörg Schirgi

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Manuel Cerma, Dominik Weiss, Melih Tepegöz, Michael Krenn, Simon Paier, Patrick Ramminger, Michael Kuwal (K), Markus Hadler, Nico Bauer, Christoph Gruber, Alexander Pieber

Ersatzspieler: Rudolf Lang, Jonas Pascal Maier-Sampt, Clemens Seifried, Niklas Pfeifer, Jonas Ferdinand Kohl, Nico Maindl

Trainer: Christian Scheer

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.