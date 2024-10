Starke zweite Halbzeit: UFC Fehring dreht das Spiel in Köflach

Details Samstag, 05. Oktober 2024 10:11

In einer chancenreichen Partie konnte der UFC Fehring gegen ASK Mochart Köflach einen 2:1-Sieg erringen. Nachdem die Gastgeber in der ersten Halbzeit durch Bozo Kosorcic in Führung gingen, drehten die Gäste durch Tore von Felix Glanz und Artem Marchenko das Spiel zu ihren Gunsten. Trotz einer kämpferischen Leistung konnte Köflach den Vorsprung nicht halten und musste sich letztlich geschlagen geben. Der Sieg bringt Fehring in eine komfortable Tabellenposition, während Köflach abrutscht, aber dennoch auf Tuchfühlung mit der Spitze bleibt.

Felix Glanz traf zum Ausgleich für den UFC Fehring

Starker Beginn der Hausherren

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, wobei beide Teams früh Chancen verzeichneten. Schon in der 4. Minute hatte ASK Köflach durch Daniel Marinic eine gute Möglichkeit, doch Pascal Sommerfeld im Tor der Gäste parierte den Abschluss. Nur zwei Minuten später verstolperte Paul Leitgeb eine Riesenchance für Fehring, als er vor dem leeren Tor auftauchte.

In der 20. Minute war es erneut Köflach, das für Gefahr sorgte. Niko Salika spielte den Ball in die Mitte, doch Marko Jelic setzte den Ball aus kurzer Distanz über das Tor der Gäste. In der 33. Minute hatte Fehring beinahe Glück, als ein direkter Eckball an die Latte sprang. Im Gegenzug setzte Denis Topolec einen Volley aus der Distanz ab - diesen konnte Pascal Scherz, im Kasten der Köflacher, aber parieren. Das Spiel blieb offen, und beide Mannschaften zeigten ihr offensives Potenzial.

Kurz vor der Pause gelang es den Gastgebern, die Führung zu übernehmen. In der 45. Minute traf Bozo Kosorcic für ASK Mochart Köflach zum 1:0. Seine Weitschussbombe aus rund 20 Metern schlug genau in der Kreuzecke ein. Ein wichtiges Tor, das Köflach mit Zuversicht in die zweite Hälfte starten ließ.

UFC Fehring dreht das Spiel

Auch in der zweiten Halbzeit ging es munter Hin und Her - den rund 200 Besuchern wurde einiges geboten. Bereits in der 52. Minute hatte Fabio Pistrich die Chance, die Führung auszubauen, doch sein Schuss landete am Pfosten. In der 54. Minute musste der Köflacher Torwart Pascal Scherz bei einem Distanzschuss von Marco Lindner eingreifen und den Ball wegfausten.

Der Ausgleich fiel schließlich in der 63. Minute durch Felix Glanz, der für UFC Fehring traf. Ein herber Rückschlag für die Gastgeber, die bis dahin die Führung gehalten hatten. Fehring drängte weiter und zeigte sich entschlossen, das Spiel zu drehen.

Artem Marchenko machte das Siegestor

In der 74. Minute war es dann soweit: Artem Marchenko erzielte das 2:1 für die Gäste und brachte UFC Fehring damit in Front. Köflach versuchte, auf den erneuten Rückstand zu reagieren, doch die Gäste verteidigten geschickt und ließen keine weiteren Treffer zu.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute sicherte sich UFC Fehring den wichtigen Auswärtssieg. Trotz einer kämpferischen Leistung der Köflacher reichte es am Ende nicht, um Punkte gegen die formstarken Gäste zu holen. Der Sieg stärkt die Position von Fehring in der Landesliga, während Köflach sich mit der knappen Niederlage abfinden muss.

Statements:

Harald Stückler, Obmann Köflach:

"Das war ein Selbstfaller. Die Chancen, die du nicht reinmachst, die kriegst du. Wir hätten die Partie locker gewinnen können, haben aber leider viel zu viele Chancen vergeben. In der zweiten Halbzeit haben wir zwei Tore geschluckt - und das wars."

Felix Glanz, Torschütze Fehring:

"Die erste Halbzeit war ein offener Schlagabtausch mit großen Chancen auf beiden Seiten. Wir sind dann knapp vor der Halbzeit durch ein Traumtor in Rückstand geraten. In der zweiten Hälfte haben wir das Kommando übernommen und es ist uns dann auch der Ausgleich gelungen. Dann haben wir weiter Druck gemacht und am Ende auch verdient gewonnen. Wir wollten den Sieg mehr als die Gegner."

Landesliga: Köflach : Fehring - 1:2 (1:0)

74 Artem Marchenko 1:2

63 Felix Glanz 1:1

45 Bozo Kosorcic 1:0

Aufstellungen:

ASK Mochart Köflach: Pascal Scherz - Lukas Martin Schusteritsch, Tomislav Valasko, Ben Schweinzer, Matej Cevid - Bozo Kosorcic (K), Julian Kohlbacher, Daniel Marinic - Niko Salika, Fabio Pistrich, Marko Jelic

Ersatzspieler: Leonid Tafolli, Simon Potzinger, Antonio Josipovic, Tsogtbayar Batbayar, Luca Pistrich, Fabijan Palic

Trainer: Bakk. Goran Milicevic , BSc

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Alan Kaucic, Benjamin Glanz, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilović - Jan Marcijus, Marco Lindner, Paul Leitgeb, Julian Leitgeb - Felix Glanz

Ersatzspieler: Elias Baumgartner, Nejc Omladic, Tobias Höber, Maximilian Lindenmann, Artem Marchenko, Christopher Spanring

Trainer: Saso Kupcic

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

