Kindberg-Mürzhofen feiert klaren Sieg gegen SV Frohnleiten

Der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen setzte sich am Samstag deutlich mit 4:1 gegen den SV MM Frohnleiten durch. Die Gäste zeigten sich in allen Belangen überlegen und konnten bereits früh in Führung gehen. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs durch ein Traumtor von Prügger, ließ Kindberg-Mürzhofen nichts anbrennen und sicherte sich den verdienten Sieg. Die Heimmannschaft hingegen blieb, trotz kämpferischem Einsatz, chancenlos. Die Frohnleitener liegen damit weiterhin bei null Punkten, während Kindberg jetzt elf Zähler auf dem Konto hat.

Frühe Führung und Ausgleich

Bereits in der sechsten Spielminute konnte Stefan Putzi für die Gäste das erste Tor erzielen. Ein unglücklicher Fehler des Frohnleitner Keepers begünstigte den Treffer, als er einen harmlosen Abschluss nicht festhalten konnte. Der frühe Rückstand ließ die Gastgeber jedoch nicht verzweifeln. In der 17. Minute gelang Nazareno Prügger ein sehenswertes Ausgleichstor. Mit einem Schuss aus 20 Metern traf er genau in den Winkel. Dieses Tor sollte allerdings die einzige Ausbeute für die Heimmannschaft bleiben.

Kindberg-Mürzhofen ließ sich von diesem Zwischenstand nicht beirren und erhöhte in der 38. Minute durch Peter Frühwirth auf 2:1. Nach einem schnellen Konter ließ Frühwirth die Verteidigung von Frohnleiten hinter sich und schob eiskalt ein. Die Halbzeit ging somit mit einem 0:2 Rückstand für die Hausherren zu Ende.

Dominante zweite Halbzeit

Im zweiten Durchgang zeigte Kindberg-Mürzhofen weiterhin ihre Dominanz. Kurz darauf musste Frohnleiten einen Rückschlag hinnehmen, als Bono Vucic in der 77. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Patrick Ritzinger baute die Führung nach einem Eckball in der 82. Minute auf 3:1 aus. Er konnte unbedrängt einköpfen und somit die Vorentscheidung herbeiführen.

In der 90. Minute setzte Noel Kaltenegger mit einem präzisen Abschluss den Schlusspunkt zum 4:1 für Kindberg-Mürzhofen. Die Gäste spielten ihre Überlegenheit geschickt aus und hätten wohl noch höher gewinnen können. Trotz vereinzelter Chancen für Frohnleiten, die von der starken Leistung ihres Keepers im Spiel gehalten wurden, konnten sie keinen weiteren Treffer erzielen.

Stimme zum Spiel:

Rene Pitter (Trainer Kindberg): "Ein ganz wichtiger Sieg für uns! Wir haben es auch in der Trainingswoche, die alles andere als optimal verlaufen ist, versucht so zu kommunizieren, dass das Spiel für uns extrem wichtig ist! Mit einem 4:1 können wir sehr zufrieden sein und ich denke, es geht auch so in Ordnung! Jetzt haben wir aus den letzten 3 Spielen 7 Punkte geholt. Darüber sind wir natürlich sehr froh, aber wir haben noch viel zu tun!"

Landesliga: Frohnleiten : Kindberg-Mürz. - 1:4 (0:2)

95 Noel Kaltenegger 1:4

82 Patrick Ritzinger 1:3

38 Peter Frühwirth 1:2

17 Nazareno Leonel Prügger 1:1

6 Stefan Putzi 0:1

