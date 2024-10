FC Schladming überrascht mit Auswärtssieg über SK Fürstenfeld

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 21:36

Ein spannendes Nachtrags-Aufeinandertreffen in der Landesliga endete mit einem knappen und sehr überraschenden 1:0-Sieg für den FC Schladming gegen den SK Fürstenfeld. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten entschied ein einziges Tor die Partie zugunsten der Gäste. Martin Reiter avancierte mit seinem Treffer in der ersten Halbzeit zum Matchwinner. Die Gastgeber aus Fürstenfeld kämpften bis zum Schluss, scheiterten jedoch an der eigenen Chancenverwertung und dem Aluminium.

Erste Halbzeit: Schladming geht in Führung

Die Partie begann mit einem offensiven Ansatz beider Teams. Bereits in der neunten Minute hatte der FC Schladming die erste große Gelegenheit, als Martin Reiter nach einem Alleingang den Ball nicht im Tor unterbringen konnte. Wenige Minuten später, in der 26. Minute, zeigte Marcel Lep eine starke Aktion, die jedoch nicht von Erfolg gekrönt war. Schladming drückte weiter auf die Führung, während der rutschige Untergrund den Spielern beider Mannschaften das Leben erschwerte.

Die entscheidende Szene der ersten Halbzeit folgte in der 37. Minute, als Martin Reiter sein Missgeschick aus der neunten Minute vergessen machte und den Ball im Netz der Gastgeber versenkte. Mit seinem Treffer brachte er den FC Schladming mit 1:0 in Führung. Der SK Fürstenfeld versuchte zu antworten, konnte jedoch bis zum Halbzeitpfiff keine zwingende Chance mehr herausspielen, sodass es mit der knappen Führung für die Gäste in die Kabinen ging.

Fürstenfelds unglücklicher Kampf

Im zweiten Durchgang zeigte sich der SK Fürstenfeld deutlich engagierter und setzte die Gäste zunehmend unter Druck. Eine Riesenchance hatte Lep für Schladming in der 31. Minute vergeben, was den Gastgebern Mut machte, weiter nach vorn zu spielen. Doch die Bemühungen der Fürstenfelder blieben unbelohnt.

Besonders dramatisch verliefen die Schlussminuten der regulären Spielzeit. In der 87. Minute trafen die Gastgeber nach einem kraftvollen Schuss nur die Stange. Kurz darauf, in der 90. Minute, vergab Fürstenfeld per Kopfball erneut eine aussichtsreiche Möglichkeit. Die fünfminütige Nachspielzeit bot den Gastgebern eine letzte Gelegenheit, doch der Treffer blieb aus. Der Schlusspfiff in der 96. Minute besiegelte die knappe Niederlage des SK Fürstenfeld, während der FC Schladming den knappen Sieg feiern durfte.

Landesliga: Fürstenfeld : Schladming - 0:1 (0:1)

37 Martin Reiter 0:1

Details

