Kompakt: Die 21 Landesliga-Testspiel-Ergebnisse aus der KW 04!

Details Sonntag, 26. Januar 2020 14:28

Ab dem 13. März rollt das Leder wieder in der steirischen Eliteliga. Zeit genug also, um sich dafür entsprechend vorzubereiten. Dabei wird es neben einem packenden Titelkampf wohl auch zu einer ganz engen Geschichte bezüglich der Abstiegsfrage kommen. Umso wichtiger wird sein, die "Hausaufgaben" so zu erledigen, dass man dann in der Frühjahrsrunde seine Vorgabe auch erreichen kann. LIGAPORTAL bleibt klarerweise am Ball und wird laufend die aktuellen Resultate präsentieren. Hier schon einmal die ersten 21 Begegnungen mit Landesliga-Beteiligung.

VEREIN GEGNER LIGA ERGEBNIS Voitsberg Allerheiligen RLM 3:0 Mettersdorf Sturm Am. RLM 2:5 Mettersdorf Gleisdorf RLM 1:0 Lafnitz Am. Pinkafeld BLL 6:1 Wildon St. Anna/A. RLM 1:4 Wildon Sturm Am. RLM 1:5 Bruck/Mur Krottendorf OLS 5:1 Fürstenfeld Markt Allhau BLL 3:3 Frauental Mooskirchen OLM 1:2 Lebring Köflach OLM 5:0 Leoben Rein OLM 3:4 Heiligenkreuz/W. Anger OLS 0:4 Gamlitz Sturm U18 - 2:4 Gamlitz Rebenland OLM 6:0 St. Michael KSV Am. OLN 0:2 St. Michael DSC RLM 1:6 St. Michael ESV Knittelf. OLN 3:2 Ilz St. Anna/A. RLM 1:4 Rottenmann Bischofshofen RLS 4:1 Rottenmann Allerheiligen RLM 2:5 SC Liezen Micheldorf OÖL 1:4

by: Ligaportal/Roo

