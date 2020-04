StayAtHome-Wordrap (13): Nico Zürngast (FC Gamlitz/Landesliga)

Details Samstag, 25. April 2020 17:29

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Landesliga sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der dreizehnte Teil kommt vom FC RB Weinland Gamlitz. Ligaportal.at konfrontierte Offensivspieler Nico Zürngast mit einem Wordrap:

(Mit 14 Einsätzen und einem Treffer zählte Nico Zürngast zu den Gamlitzer Leistungsträgern im Herbst 2019)

So halte ich mich aktuell fit: Tägliches Kraft- und Ausdauertraining

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Rinor Svishta

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Ja ist leider nicht mehr anders gegangen.

Homeoffice: halte ich nicht viel davon.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Spaghetti Bolognese

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: ich vermisse es einfach mit meinen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu stehen und das zu tun was wir lieben, nämlich Fußballspielen.

Diese Serie schaue ich aktuell: Elite und Haus des Geldes

Verschiebung der EM: habe mich sehr auf die EM gefreut, aber ja kann man leider nix machen.

Geisterspiele: bin kein Freund von Geisterspielen, aber immer noch besser als gar kein Fußball.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: auf alles was die Regierung vorgeschrieben hat.

Lieblings-App: Instagram

Challenges auf Instagram: Ja das gabberln mit dem Klopapier :-)

Vorbild: Marco Reus

Lieblingsfilm: Southpaw

Mein bester Gegenspieler war: da gibt es einige

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: der 3:1-Heimsieg gegen den SC Liezen am 2. Spieltag (erster Gamlitzer Ligasieg).

Ligaportal: sehr coole App!

Photo: Richard Purgstaller / by: Ligaportal/Roo

