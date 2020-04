StayAtHome-Wordrap (14): Daniel Paul (SV Frauental/Landesliga)

Details Sonntag, 26. April 2020 13:19

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Landesliga sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der vierzehnte Teil kommt vom SV Domaines Kilger Frauental. Ligaportal.at konfrontierte Kapitän Daniel Paul mit einem Wordrap:

(Frauental-Torhüter Daniel Paul stellte sich dem Ligaportal-Wodrap)

So halte ich mich aktuell fit: Jede Menge Läufe, Radtouren und Stabilisationsübungen. Leider ist in dieser Zeit nicht mehr möglich.

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Heutzutage ist es leicht mittels WhatsApp mit allen Spielern im Verein in Kontakt zu bleiben. Das wird natürlich auch regelmäßig gemacht.

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Leider muss man sagen, dass es die einzig richtige Entscheidung war auch wenn es natürlich sehr schade ist.

Homeoffice: Dank meiner Arbeit ist es nicht nötig, darum kann ich nicht sagen ob es eine gute Alternative zum „normalen“ Arbeitsalltag ist.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Garnelenrisotto

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Natürlich fehlen mir die Trainingseinheiten mit Ball, jedoch fehlt mir am meisten die Stimmung in der Kabine und die Kameradschaft bzw. die lässige Zeit mit meinen Mannschaftskollegen.

Diese Serie schaue ich aktuell: Ozark und Suits

Verschiebung der EM: Ist aufgrund der weltweiten Pandemie leider die einzige Alternative.

Geisterspiele: Diese kann man mit Fußballspielen mit vielen Fans im Stadion natürlich nicht vergleichen. Aber in der jetzigen Situation ist das unumgänglich, um wieder Fußball präsentiert zu bekommen.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Händehygiene und Abstand halten sind meiner Meinung nach derzeit am Wichtigsten.

Lieblings-App: Instagram und Facebook

Challenges auf Instagram: Sind in der fußballfreien Zeit ein guter Zeitvertreib.

Vorbild: Alisson Becker und Marc Andre ter Stegen.

Lieblingsfilm: Edge of Tomorrow

Mein bester Gegenspieler war: Jacobo (im Freundschaftsspiel gegen WAC im Jahr 2016)

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Der 2:1 Auswärtssieg in Gnas bei dem die gesamte Mannschaft eine beeindruckende Leistung geboten hat.

Ligaportal: Eine für einen Amateurfußballer unersetzliche Plattform.

Photo: Richard Purgstaller / by: Ligaportal/Roo

