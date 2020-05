StayAtHome-Wordrap (28): Manuel Leeb (Heiligenkreuz/W./LL)

Details Sonntag, 03. Mai 2020 17:48

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Landesliga sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der achtundzwanzigste Teil kommt vom TUS Teschl Heiligenkreuz/Waasen. Ligaportal.at konfrontierte den 26-jährigen Flügelspieler Manuel Leeb mit einem Wordrap:

(Manuel Leeb, der das gesamte Herbstpensum absolvierte, stellte sich dem Ligaportal-Wordrap)

So halte ich mich aktuell fit: Läufe, Stabi und Workouts

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Michael Wernig und Patrick Wiesenhofer

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Meiner Meinung nach wurde die Entscheidung zu voreilig getroffen. Schade dass die erbrachten Leistungen der einzelnen Spieler und Mannschaften keine Anerkennung durch diesen Abbruch finden.

Homeoffice: Gut das es in Zeiten wie diesen so eine Möglichkeit gibt.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Spaghetti

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: der Spaß mit den Mannschaftskollegen

Diese Serie schaue ich aktuell: Paw Patrol

Verschiebung der EM: Schade - aber einzige richtige Entscheidung.

Geisterspiele: Die Atmosphäre wovon der Sport lebt geht verloren, aber besser als kein Fußball.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Ich versuche so gut es geht alles einzuhalten.

Lieblings-App: Instagram

Challenges auf Instagram: Amüsant - man sieht wie einfallsreich Menschen in solchen Zeiten sind.

Vorbild: David Beckham

Lieblingsfilm: Faster

Mein bester Gegenspieler war: Thomas Maierhofer, gleichzeitig auch mein liebster Gegenspieler.

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Das 2:2-Heimremis gegen Herbstmeister Voitsberg (7. Spieltag).

Ligaportal: Tolle Plattform für den Amateurfußball.

