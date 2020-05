Neu konzipierter Vorstand: Bruck/Mur stellt sich den kommenden Aufgaben!

Details Dienstag, 19. Mai 2020 15:03

Beim SC Stadtwerke Bruck/Mur, der sich im Herbst 2019 in der Landesliga, in einer hervorragenden Form präsentierte, letztlich fehlen nur vier Punkte auf den Führenden Voitsberg, ist es dieser Tage zu einer doch heftigen Rochade im Funktionärsbereich gekommen. Demnach, nach dem Wiederaufstieg war man zuletzt das vierte Jahr in der "Steirerliga" mit von der Partie, gibt es bei den Obersteirern doch einige News zu vermelden. So gilt es in erster Linie den "Mann für alle Fälle", Harald Stijelja, der nun als Obmann-Stellvertreter etwas kürzer treten wird, an vorderster Front zu ersetzen.

Harald Stijelja (links) Andreas Appel sind zwei tragende Personen in der Brucker Funktionärsriege.

Fünf Neue bringen frischen Schwung mit

Harald Stijelja, der sportliche Leiter war in den letzten sechs Jahren in vielen Bereichen aktiv, bleibt dem Verein erhalten bzw. wird er sein Augenmerk verstärkt auf anfallende Veranstaltungen legen. Bei der Generalversammlung die im Juni/Juli ablaufen soll, wird dann Andreas Appel wiederum das Geschäft des Obmanns übernehmen. Einmal mehr bewahrheitete es sich, dass man in Bruck/Mur in der Lage ist, umgehends etwas auf die Beine zu stellen. So gilt es mit Herbert Wieger, Markus Deutscher, Peter Erlsbacher, Christoph Trippl und Wolfgang Staber, gleich fünf neue engagierte Kräfte im Vorstand zu begrüßen. Wer dann genau welche Funktion belegen wird, wird sich bei der zeitnahen Vereinssitzung herausstellen. Damit setzen die Brucker ein ganz deutliches Zeichen bzw. zeigt man auf, dass man gewillt ist, wann auch immer die nächste Punktejagd angepfiffen wird, sich den nahenden Aufgaben erfolgreich zu stellen.

>> Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Herzensklub mit einer Spende <<

Photo: SC Bruck/Mur / by: Ligaportal/Roo

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten