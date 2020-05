StayAtHome-Wordrap (45): Andreas Glaser (Fürstenfeld/Landesliga)

Details Mittwoch, 20. Mai 2020 16:44

Die ersten Trainingseinheiten wurden unter Einhaltung der Vorgaben abgespult. Wie sich die Sache mit dem Meisterschaftsstart entwickeln wird bleibt abzuwarten. So sind die Akteure in der Landesliga auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der bereits fünfundvierzigste Teil kommt vom SC Raiffeisen Fürstenfeld. Ligaportal.at konfrontierte Kapitän Andreas Glaser mit einem Wordrap:

(Fürstenfeld-Kapitän Andreas Glaser stellte sich dem Ligaportal-Wordrap) Meine Trainings-Aktivitäten in den letzten Monaten waren: Radfahren, Laufen und viel Tennis Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: mit Domi Besliç War der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Leider ja Homeoffice: Aufwendiger als ursprünglich gedacht. Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Reispfanne Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Um das Miteinander zu stärken. Diese Serie läuft bei mir öfters: Marvel´s Runaway´s Verschiebung der EM ins 2021-Jahr: Neue Chance auf Tickets Geisterspiele: Besser als kein Fußball, aber auch nicht das Wahre. Was gilt es aus der Coronazeit mitzunehmen: Nicht alles als selbstverständlich zu sehen. Lieblings-App: Instagram Challenges auf Instagram: Mittlerweile etwas nervig. Vorbild: Ronaldo Nazario de Lima, Alessandro Del Piero Lieblingsfilm: The dark Knight Mein bester Gegenspieler war: Dominik Sobl Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Der 5:1-Heimsieg gegen St. Michael am 6. Spieltag. Wann scheint ein Meisterschaftsstart realistisch zu sein: Ich hoffe doch, im September.

