Wertschätzung! Den Fußball nicht noch einmal aufs Spiel setzen!

Was vor geraumer Zeit noch ein Ding der Unmöglichkeit war ist nun tatsächlich Realität geworden. Aufgrund der konstant niedrigen Fallzahlen hat die Regierung entschieden, grünes Licht für den Amateur bzw. Nachwuchs-Fußball zu geben. Jetzt liegt es in der Hand der Aktiven bzw. Verantwortlichen, was daraus gemacht wird. Hält man sich nicht an die noch präsenten Vorgaben und lässt es, wie es die Tennis-Asse in Belgrad unrühmlich vorgezeigt haben, so richtig krachen in der Vereinskantine oder sonst wo, dann wird der Fußball, so schnell wird man gar nicht schauen können, wieder auf Eis gelegt werden. Aber um beim Positiven zu bleiben: Hier nachfolgend die 20/21-Termine für die steirischen Unterhaus-Clubs in der Übersicht:

Datum Runde 16 Vereine 14/13 Vereine 11/12 Vereine 22.08 1 Steirercup 29.08 1. Runde 1. Runde 1. Runde 05.09 2. Runde 2. Runde 2. Runde 12.09 3. Runde 3. Runde 3. Runde 15.09 4. Runde 19.09 5. Runde 4. Runde 4. Runde 26.09 6. Runde 5. Runde 5. Runde 03.10 7. Runde 6. Runde 6. Runde 10.10 8. Runde 7. Runde 7. Runde 17.10 9. Runde 8. Runde 8. Runde 24.10 10. Runde 9. Runde 9. Runde 26.10 11.Runde 26.10 2 Steirercup 31.10 12. Runde 10. Runde 10. Runde 07.11 13. Runde 11. Runde 11. Runde 14.11 14. Runde 12. Runde 21.11 15. Runde 13. Runde 13.03 16. Runde 20.03 17. Runde 14. Runde 27.03 18. Runde 15. Runde 03.04 19. Runde 16. Runde 12. Runde 05.04 3 Steirercup 10.04 20. Runde 17. Runde 13. Runde 17.04 21. Runde 18. Runde 14. Runde 24.04 22. Runde 19. Runde 15. Runde 01.05 23. Runde 20. Runde 16. Runde 08.05 24. Runde 21. Runde 17. Runde 13.05 4 Steirercup 15.05 25. Runde 22. Runde 18. Runde 18.05 26. Runde 22.05 27. Runde 23. Runde 19. Runde 24.05 Finale Steirercup 29.05 28. Runde 24. Runde 20. Runde 05.06 29. Runde 25. Runde 21. Runde 12.06 30.Runde 26. Runde 22. Runde

16 Vereine: LL

14 Vereine: OLM, OLS, OLN, ULM, ULW, ULS, ULO, GLM, GLW, GLO, 1. MA, 1. West, 1. Süd, 1. OA,

13 Vereine: ULNB, ULNA, GLMU

12 Vereine: GLS, GLE, GLMÜ, 1. MB, 1. OB, 1. MMA

11 Vereine: 1. MMB, 1. Enns

So sieht der Champions-Steirer-Cup 20/21 aus

