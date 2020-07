Es nimmt Formen an: In 3 Ligen gibt es bereits eine Auslosung!

Details Samstag, 04. Juli 2020 02:30

Am 28./29. August rollt das Leder endlich unter anderen auch in der steirischen Landesliga wieder. Nach einer 293-tägigen Coronapause scharrt man bereits allseits in den Startlöchern. Ab dem 1. Juli ist bekanntlich auch das Mannschafts-Training wieder ohne Auflagen erlaubt. Natürlich herrscht ab sofort Hochbetrieb auf den Trainingsplätzen. Gilt es doch für die 332 Steirer-Teams, die in 26 Spielklassen auf Punktejagd gehen werden, auszuloten, wo man denn nach dieser "unvorhersehbaren Künstlerpause" überhaupt steht. In drei Ligen gibt es bereits eine Auslosung. Hier nachffolgend schon einmal die ersten drei Spieltage der Regionalliga Mitte, Landesliga und der Oberliga Mitte/West:

Regionalliga Mitte

1. Runde (14. - 16. August)

FC Gleisdorf 09 - St. Anna/A.

SC ELIN Weiz - Kalsdorf

Bad Gleichenberg - WAC Amat.

Wels FC - Allerheiligen

Stadl-P. ATSV - SV Guntamatic Ried Amat.

SK Sturm Graz Amat.- Deutschlandsberg

Spittal/Drau - Vöcklamarkt

Gurten - WSC Hertha

2. Runde (21. - 23. August)

Kalsdorf - Bad Gleichenberg

Deutschlandsberg - Spittal/Drau

St. Anna/A. - Stadl-P. ATSV

Wels FC - FC Gleisdorf 09

WAC Amat. - Gurten

Vöcklamarkt - SC ELIN Weiz

SV Guntamatic Ried Amat. - SK Sturm Graz Amat.

Allerheiligen - WSC Hertha

3. Runde (28. - 30. August)

FC Gleisdorf 09 - Allerheiligen

SC ELIN Weiz - Deutschlandsberg

Bad Gleichenberg - Vöcklamarkt

Stadl-P. ATSV - Wels FC

SK Sturm Graz Amat. - St. Anna/A.

Spittal/Drau - SV Guntamatic Ried Amat.

Gurten - Kalsdorf

WSC Hertha - WAC Amat.

Landesliga

1. Runde (28./29. August)

Rottenmann - Ilz

Gamlitz - Lebring

SC Liezen - Voitsberg

Gnas - Lafnitz Amat.

Fürstenfeld - St. Michael

DSV Leoben - Mettersdorf

Bruck/Mur - Frauental

Heiligenkreuz/W. - Wildon

2. Runde (04/05. September)

Ilz - Wildon

Frauental - Heiligenkreuz/W.

Mettersdorf - Bruck/Mur

St. Michael - DSV Leoben

Lafnitz Amat. - Fürstenfeld

Voitsberg - Gnas

Lebring - SC Liezen

Rottenmann - Gamlitz

3. Runde (11/12. September)

Gamlitz - Ilz

SC Liezen - Rottenmann

Gnas - Lebring

Fürstenfeld - Voitsberg

DSV Leoben - Lafnitz Amat.

Bruck/Mur - St. Michael

Heiligenkreuz/W. - Mettersdorf

Wildon - Frauental

Oberliga Mitte/West

1. Runde (28./29. August)

Frohnleiten - Tobelbad

Pachern - Gratkorn

Rein - Gössendorf

Straß - Mooskirchen

Gabersdorf - Großklein

Gleinstätten - Köflach

Bärnbach - Rebenland

2. Runde (04./05. September)

Gratkorn - Rein

Straß - Gleinstätten

Rebenland - Pachern

Gössendorf - Frohnleiten

Mooskirchen - Tobelbad

Köflach - Gabersdorf

Großklein - Bärnbach

3. Runde (11./12. September)

Frohnleiten - Gratkorn

Gabersdorf - Straß

Gleinstätten - Mooskirchen

Rein - Rebenland

Pachern - Großklein

Tobelbad - Gössendorf

Bärnbach - Köflach

