Landesliga-Testspiele: Die 18 Partien aus der KW 29 (13. - 19. Juli)

Zur großen Freude aller Fußballbegeisterten rollt das Leder wieder bzw. ist es erlaubt, sich mit Gleichgesinnten zu messen. Demzufolge ist man auch im steirischen Unterhaus, auch abseits des grünen Rasens gilt es die Corona-Vorschriften zu beachten, dabei, sich im Testspielmodus an die Wettkampfbedingungen heranzutasten. So nützt man auch in der Landesliga die Gelegenheit des Probierens. Bis zum 28./29. August ist zwar noch etwas Zeit, aber trotzdem haben die meisten Vereine bereits die ersten Testspiele absolviert. Geht es doch darum, nach der langen unfreiwilligen Spielpause, rasch wieder zur nötigen Balance bzw. zu einem Rhythmus zu finden. Hier schon mal im Überblick die 18 Aufbauspiele aus der Kalenderwoche 29 (13. bis 19. Juli).

Mannschaft Gegner Liga Ergebnis Voitsberg St. Anna/A. RLM 5:3 Bruck/Mur Gleisdorf RLM 1:1 DSV Leoben DSC RLM 0:2 DSV Leoben Kindberg-M. OLN 3:3 St. Michael Krieglach OLN 1:0 St. Michael Allerheiligen RLM 1:0 Gamlitz Tillmitsch ULW 4:1 Fürstenfeld Heiligenkreuz 2.Kl. 5:0 Gnas Kirchberg OLS 1:3 Heiligenkreuz St. Anna/A. RLM 1:1 Heiligenkreuz Kalsdorf RLM 4:1 Ilz Stegersbach 2.Kl. 4:1 Ilz DSC RLM 2:4 Lebring Krottendorf OLS 4:3 SC Liezen Bad Ischl OÖ-L. 0:4 Frauental Eichkögl OLS 0:0 Wildon Gleichenberg RLM 1:3 Mettersdorf Weiz RLM 1:3

