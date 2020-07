Exclusiv & Einzigartig: Die Landesliga-Herbstspiele numerisch aufgelistet!

Details Montag, 20. Juli 2020 15:41

Nach der sehr langen unfreiwilligen Pause war der erste Schritt zur "Normalität", dass man wieder Fußballspielen darf, wie man es soweit gewohnt ist. Als nächstes folgt die Ansetzung der Aufbauspiele. Es hat schon etwas ganz Spezielles sich nach den vielen fußballfreien Monaten, endlich wieder mit Gleichgesinnten zu messen. Der nächste Punkt der Anlass zur Freude gibt, ist die Tatsache, dass bereits die Auslosungen für die Spielzeit 20/21 zur Verfügung stehen. In der Steiermark geht es, mit der Ausnahme der Unterliga Nord A die bereits am 21./22. August startet, dann am Wochenende 28./29. August los, mit der Punktejagd. Ein gewisses Corona-Restrisiko wird uns mit Sicherheit den gesamten Herbst hinweg begleiten. Gefordert dabei ist vor allem der gastgebende Verein, der sich vor allem auch außerhalb des Grasgrüns an die "COVID-19-Spielregeln" zu halten hat. Ligaportal.at filterte schon einmal heraus, welcher Club in der Hinrunde, wie oft zuhause bzw. auswärts zu spielen hat.

VOITSBERG Heim Auswärts Gnas Liezen Leoben Fürstenfeld Heiligenkreuz Bruck/Mur Frauental Wildon St. Michael Mettersdorf Lebring Lafnitz Am. Gamlitz Ilz Rottenmann

METTERSDORF Heim Auswärts Bruck/Mur Leoben Wildon Heiligenkreuz St. Michael Frauental Voitsberg Ilz Rottenmann Lafnitz Am. Liezen Lebring Fürstenfeld Gamlitz Gnas

LAFNITZ AM. Heim Auswärts Fürstenfeld Gnas Bruck/Mur Leoben Wildon Heiligenkreuz Mettersdorf Frauental Voitsberg St. Michael Rottenmann Ilz Liezen Lebring Gamlitz

WILDON Heim Auswärts Frauental Heiligenkreuz St. Michael Ilz Voitsberg Mettersdorf Rottenmann Lafnitz Am. Liezen Lebring Fürstenfeld Gamlitz Bruck/Mur Gnas Leoben

GNAS Heim Auswärts Lafnitz Am. Voitsberg Lebring Rottenmann Gamlitz Liezen Ilz Leoben Fürstenfeld Heiligenkreuz Bruck/Mur Frauental Wildon St. Michael Mettersdorf

BRUCK/MUR Heim Auswärts Frauental Mettersdorf St. Michael Lafnitz Am. Voitsberg Lebring Rottenmann Gamlitz Liezen Gnas Fürstenfeld Leoben Ilz Wildon Heiligenkreuz

FÜRSTENFELD Heim Auswärts St. Michael Lafnitz Am. Voitsberg Lebring Rottenmann Gamlitz Liezen Gnas Ilz Bruck/Mur Leoben Wildon Heiligenkreuz Mettersdorf Frauental

FRAUENTAL Heim Auswärts Heiligenkreuz Bruck/Mur Mettersdorf Wildon Lafnitz Am. Ilz Lebring St. Michael Gnas Voitsberg Leoben Rottenmann Gamlitz Liezen Fürstenfeld

LEBRING Heim Auswärts Liezen Gamlitz Fürstenfeld Gnas Bruck/Mur Leoben Wildon Heiligenkreuz Mettersdorf Frauental Lafnitz Am. St. Michael Rottenmann Voitsberg Ilz

LEOBEN Heim Auswärts Mettersdorf St. Michael Lafnitz Am. Voitsberg Lebring Rottenmann Gamlitz Liezen Gnas Fürstenfeld Ilz Heiligenkreuz Bruck/Mur Frauental Wildon

HEILIGENKREUZ Heim Auswärts Wildon Frauental Mettersdorf St. Michael Lafnitz Am. Voitsberg Lebring Rottenmann Gamlitz Liezen Gnas Fürstenfeld Leoben Bruck/Mur Ilz

GAMLITZ Heim Auswärts Lebring Rottenmann Ilz Gnas Liezen Leoben Fürstenfeld Heiligenkreuz Bruck/Mur St. Michael Wildon Voitsberg Frauental Mettersdorf Lafnitz Am.

ST. MICHAEL Heim Auswärts Leoben Fürstenfeld Heiligenkreuz Bruck/Mur Frauental Wildon Lafnitz Am. Mettersdorf Lebring Ilz Gamlitz Voitsberg Gnas Rottenmann Liezen

ILZ Heim Auswärts Wildon Rottenmann Frauental Gamlitz Mettersdorf Liezen St. Michael Gnas Lafnitz Am. Fürstenfeld Voitsberg Leoben Lebring Bruck/Mur Heiligenkreuz

ROTTENMANN Heim Auswärts Ilz Liezen Gamlitz Fürstenfeld Gnas Bruck/Mur Leoben Wildon Heiligenkreuz Mettersdorf Frauental Lafnitz Am. St. Michael Lebring Voitsberg

SC LIEZEN Heim Auswärts Voitsberg Lebring Rottenmann Gamlitz Ilz Fürstenfeld Gnas Bruck/Mur Leoben Wildon Heiligenkreuz Mettersdorf Frauental Lafnitz Am. St. Michael

by: Ligaportal/Roo

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten