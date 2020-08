In die Vollen: Heiligenkreuz/W. will im 9. Ligajahr den Turbo zünden!

Details Freitag, 07. August 2020 18:40

Der TUS Teschl Heiligenkreuz/Waasen, der aktuell vor seiner neunten Spielzeit infolge in der Landesliga steht, schaffte es immer wieder sich in der Liga entsprechend zu etablieren. Sprich, von einem möglichen Abstiegskampf war man im Stiefingtal doch ein gehöriges Stück weit entfernt. Auch diesmal wieder ist der Blick schnurstracks nach vorne gericht bzw. hat man den Kader so adaptiert, dass man es der Truppe von Trainer Jerko Grubisic durchaus zutrauen muss, im Konzert der Großen mitzugeigen. Zuletzt war das nicht ganz so gelungen, im Herbst 2019 belegte man nach 15 Spielen den 11. Tabellenplatz. Grund genug für Heiligenkreuz/Waasen, sich nun in der anstehenden Saison von einer anderen Seite zu präsentieren.

Man will ein Wörtchen mitplaudern

Horst Pfeifer, der im Vorstand mit dabei ist, zur aktuellen Lage: "Ich denke doch, dass es uns gelungen ist, den Kader einer Frischzellenkur zu unterziehen. Schon in den Vorbereitungsspielen hat die Truppe aufgezeigt, dass man qualitativ zugelegt hat. So war es gelungen die Regionalligisten St. Anna/Aigen (1:1) und Kalsdorf (4:1), mehr als nur zu fordern. Unsere Burschen haben dabei bereits einen sehr dynamischen und spritzigen Eindruck hinterlassen. Was auch deutlich zu erkennen war ist die Tatsache, dass, nach der langen Spielpause, die Freude auf die anstehende Punktejagd sehr groß ist. Wir rechnen uns doch aus, dass es möglich sein muss, unter die Top-5 zu kommen. Schon die Startrunde hat es in sich: Am Sonntag, 30. August, mit der Startzeit um 10:45 Uhr kommt Lokalrivale Wildon zu uns zum Kräftemessen." - so Horst Pfeifer.

Neu konzipierter Kader

7 neue Spieler gibt es beim TUS Heiligenkreuz/Waasen zu vermelden. Vor allem der 22-jährige Matic Ficko ragt da etwas heraus. Es soll in Zukunft auf der Außenbahn für entsprechende Gefahr sorgen. Der Slowene, der als wendig und dribbelstark beschrieben wird, sammelte bereits in der Regionalliga Mitte bei Deutschlandsberg und Bad Gleichenberg Erfahrung.

