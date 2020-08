Lafnitz Amateure: Gelingt es wiederum die Liga aufzumischen?

Details Mittwoch, 12. August 2020 17:09

Den SV Licht Loidl Lafnitz Amateuren war es in der zweiten Spielsaison in der Landesliga, die aus bekannten Gründen abgebrochen wurde, durchaus zum zutrauen gewesen, sogar den Titel unter Dach und Fach zu bringen. Denn nach 15 absolvierten Partien, nur zwei davon wurden verloren, waren die Lafnitzer Youngsters, mit nur einem Punkt auf den Ersten Voitsberg, am hervorragenden 3. Tabellenplatz antreffbar. Was dann wieder bestätigt, dass, wenn das nötige Rundherum passt, man es den nachdrängenden jungen Spielern, permanent einräumen muss, sich mit der Schwere der Aufgabe entsprechend zu steigern. Oder anders formuliert: Die Lafnitz Amateure sollte man auch diesmal tunlichst nicht unterschätzen bzw. mit auf der Rechnung haben.

(Wird es Felix Koller & Kollegen wiederum gelingen, die Liga in Staunen zu versetzen)

Die Lafnitzer sind eine Unbekannte

Trainer Klaus Guger zur aktuellen Lage: "Wir haben es doch, ein Teil der Truppe verfügt nun schon über Landesliga-Erfahrung, auf der Agenda stehen, wiederum eine gute Rolle zu spielen. Wenngleich es uns aber schon bewusst ist, dass es nicht einfach ist, über längere Zeit konstant aufzutreten bzw. muss man der Jugend schon auch Formschwankungen zubilligen. Im Vordergrund steht es nach wie vor, in der Weiterentwicklung einen weiteren Schritt nach vorne zu tätigen. Wenn es dann noch gelingt, Spieler in den 2. Liga-Kader zu bringen, wäre das umso erfreulicher. Mit Thomas Reisenhofer (Pinkafeld) und den Mattersburgern Fabian Wohlmuth und Johannes Schriebl, die beiden waren bereits im Bundesligakader mit dabei, haben wir Verstärkungen dazubekommen, die uns mit Sicherheit weiterhelfen können. - so Coach Guger. Zwei Testspiele haben die Lafnitzer bislang in den Beinen: Pöllau (OLS, 2:0) und SpG Oberwart (BLL, 0:2).

Meisterschaftsstart:

Freitag, 28. August, 19:00 Uhr

Gnas - Lafnitz Amateure

Photo: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

