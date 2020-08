Voller Hoffnung: Werden die Mettersdorfer den Vorschusslorbeeren gerecht?

Details Donnerstag, 13. August 2020 15:36

Schon zuletzt deutet der USV Mettersdorf mit dem zweiten Platz, punktegleich hinter den Voitsbergern, an, dass man durchaus in der Lage ist, um den Titel in der Landesliga ein gewichtiges Wörtchen mitzuplaudern. Wie die Sache letztlich ausgegangen ist, ist hinlänglich bekannt. Demzufolge stellt sich auch bei der Truppe von Trainer Thomas Hack die Frage, wie diese unplanmäßige lange Pause weggesteckt wurde. Aber an sich ist doch damit zu rechnen, dass die Mettersdorfer auch im 5. Ligajahr mitgeigen werden im Konzert der Großen. Zumindest kommt man zu dieser Annahme, wenn man die Neuzugänge im Winter 19/20 bzw. die im Sommer 20 genauer unter die Lupe nimmt.

(Luka Kiric geht nun für die Mettersdorfer auf Torejagd)

Man scharrt bereits in den Startlöchern

Da ist etwa Luka Kiric, der im Winter vom GAK 1902 nach Mettersdorf gekommen ist. Hinlänglich bekannt geworden ist der 25-jährige Slowene den Fußballfans beim ÖFB-Cup-Viertelfinale 18/19, als er für die "Rotjacken" im den entscheidenden Treffer gegen die Wiener Austria markierte. Seine vorigen Stationen waren der NK Drava Ptuj (SLO), NK Aluminij Kidricevo (SLO) sowie der SV Wildon. Es ist davon auszugehen, dass der Offensivspieler in der Landesliga aufgrund seiner Klasse, zu den prägenden Spielern zählen wird. Auch Florian Weissenbrunner ist schon seit dem Winter beim Club, hat aber noch kein Spiel absolviert. Er kommt aus Kalsdorf und ist mit seinen erst 21 Jahren ein Versprechen für die Zukunft. Auch im Sommer war man in Mettersdorf nicht untätig. So wurde der Kader weitgehendst neustrukturiert bzw. auf neue Beine gestellt. Bei den bislang vier absolvierten Testspielen wurde noch an der nötige Feinabstimmung gearbeitet. Die zwei Spiele gegen die Regionalligisten Weiz und Allerheiligen wurden verloren. Gegen Straß (OLM) und St. Peter/O. (ULS) konnte man Siege einfahren.

Meisterschaftsstart:

Freitag, 28. August, 19:00 Uhr

DSV Leoben - USV Mettersdorf

