SK Sturm-Tormann-Talentetag (Jahrgänge 2008 bis 2010)

Mit Tobias Schützenauer (Jg. 1997), Fabian Ehmann (98), Christopher Giuliani (99), Florian Wiegele (2001) und Luka Maric (2002) haben es in den letzten Jahren 5 steirische Nachwuchs-Torleute bis in die Kampfmannschaft des SK Sturm Graz und in diverse ÖFB-Nachwuchs-Nationalteams geschafft. Mit Matteo Bignetti (Jg. 2004) gelang heuer im Sommer sogar einem heimischen Tormanntalent der Sprung von Sturm Graz in die deutsche Bundesliga zu Eintracht Frankfurt! Jetzt sucht der SK Sturm Graz die Tormann-Talente der Jahrgänge 2008 bis 2010!

Graphik: SK Sturm Graz

Unter der Leitung von SK Sturm Torwart-Ausbildungsleiter und UEFA-A-Diplom-Torwarttrainer Roland Goriupp will der Grazer Bundesligaclub jungen Torwart-Talenten die Möglichkeit geben, ihr Können unter Beweis zu stellen – und im Rahmen eines „Tormanntalente-Tages“ evaluieren zu lassen. Für jeden Jahrgang gibt es eine eigene Wertung und eine kleine Siegerehrung. Zu gewinnen gibt es jeweils Freikarten für die gesamte Familie für ein Bundesligaspiel des SK Puntigamer Sturm Graz. Außerdem werden die besten 3 Keeper jeden Jahrganges auch noch zusätzlich zu einer fußballspezifischen skills.lab-Testung in den modernsten Fußballtrainings-Simulator der Welt nach Wundschuh eingeladen (freie Termin-Vereinbarung).

Kostenlose Teilnahme!

Anmeldungen ab sofort unter

www.tormannakademie.at

möglich!

Evaluiert und bewertet werden im Rahmen der Torwart-Sichtung das derzeitige Leistungsvermögen und eine Potenzial-Analyse in den Bereichen:

Torwartspezifische Kernkompetenzen:

a. Beherrschung der Techniken der Zielverteidigung bei flachen, halbhohen, hohen und aufspringenden Bällen, zentral und beidseitig

b. Beherrschung der Techniken für eine offensive Raumverteidigung (Flanken, Steilpass, Stanglpass, 1:1-Situationen)

c. Beherrschung der Techniken für eine situationsgerechte Spieleröffnung (Ausschießen, Auswerfen, Abstoßen)

2. Fußballspezifische Kernkompetenzen:

a. Beherrschung der Techniken für beidbeinige Ballannahmen, Ballmitnahme und flaches und gehobenes Ballzuspiel

3. Athletische Kernkompetenzen:

a. Körperkomposition (Größe, Gewicht, Kernstabilität)

b. Sprungkraft / Sprungtechnik (beidbeiniger Standweitsprung, beidbeiniger Standhochsprung, einbeiniger Absprung mit Anlauf re/li)

c. Schnelle Beine (5m-Wende-Sprint, Koordinationsleiter)

Tagesablauf:

08:30 – 08:45 Anmeldung im TZ Messendorf

09:00 – 09:30 Begrüßung und Präsentation der SK Sturm Torwart-Ausbildungs-Philosophie

09:30 – 09:45 Gruppen-Einteilung

09:45 – 10:00 gemeinsames Aufwärmen am Platz

10:00 – 11:30 „Torwart-Olympiade“ mit 8 Stationen (a‘ 10 Minuten)

11:30 – 12:00 Auswertung und Siegerehrung

MedienInfo: SK Sturm Graz

by: Ligaportal/Roo

