SK Raiffeisen Fürstenfeld mit Auftakt nach Maß

Details Freitag, 28. August 2020 22:47

Endlich wieder Landesliga-Fußball. Am Freitagabend fiel zeitgleich bei fünf Spielen der langersehnte Anpfiff in die neue Saison. Darunter auch die Partie SK Fürstenfeld gegen St. Michael. Und dabei gelang es den Fürstenfeldern, wie auch schon in der Vorsaison, St. Michael zu besiegen, um mit drei Punkten in die Meisterschaft zu starten. In Fürstenfeld wird ein Auftakt nach Maß gefeiert, St. Michael hingegen steckt mit den Köpfen schon in Runde 2 beim Derby zu Hause gegen Leoben, wo man voll anschreiben will.

Can Cetin war Schiedsrichter der Begegnung, an den Linien wurde er unterstützt von Harald Insupp und Martin Hartner.

Fürstenfeld-Führung kurz vor der Pause

In der ersten halben Stunde warteten die Zuschauer vergeblich auf einen Treffer und mussten sich vorerst noch in Geduld üben. Sowohl St. Michael, die durch einen Konter die 0:1 Führung leichtfertig verstolpert haben, als auch Fürstenfeld hatte einige Gelegenheiten zu verbuchen. Die Fürstenfelder nutzten das Spielanteilplus zu einem perfektem Zeitpunkt - nämlich kurz vor der Pause - per Kopfball in Person von Michael Grasser nach einem Eckball. Halbzeitstand: 1:0.

Entscheidung mit dem Schlusspfiff

Der zweite Abschnitt wurde dann etwas turbulenter. In Minute 49 zückte Schiedsrichter Cetin die rote Karte. Thomas Waldsam von St. Michael wurde aufgrund einer Tätlichkeit des Platzes verwiesen. Und das gleich nach dem Wiederanpfiff, wo sich St. Michael doch so einiges vorgenommen hatte. Mit einem Mann mehr wollten die Fürstenfelder dann die Entscheidung herbeirufen. Die Chance wäre in Form eines Elfmeters dagewesen, aber St. Michaels Nummer eins Lukas Neureiter parierte. Fürstenfelds Trainer Christopher Hartinger brachte eine Viertelstunde vor Abpfiff Dominik Dexer ins Spiel, der sein Debüt feierte. Dexer war es dann auch, der gleich bei seinem Einstand die 2:0 Entscheidung (90.) per Kopf besorgte. Danach beendete der Schiedsrichter das Spiel und SK Fürstenfeld darf nach einem 2:0 über drei Punkte im eigenen Stadion jubeln. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische in Summe vier Mal Gelb (Daniel Siegl 51.; Sascha Troger 75.; Michael Rabko 77.; Michael Goger 79.) und einmal Rot (Thomas Waldsam 49.).

SK FÜRSTENFELD 2:0 ESV ST. MICHAEL (1:0)

Torfolge: 1:0 (41. Grasser), 2:0 (90. Dexer)

Stimmen zum Spiel:

Franz Jost, Obmann SK Fürstenfeld:

„Wir sind sehr froh, dass wir vor eigenem Publikum angeschrieben und alles gut über die Bühne gebracht haben. Letztendlich war es dann ein Geduldsspiel.“

Hannes Haberl, CO-Trainer St. Michael:

„Wir waren nicht chancenlos und es wäre was zu holen gewesen. Aber mit der roten Karte war es dann umso schwerer. In einer Woche müssen wir im Derby gegen Leoben zurückschlagen.“

by: Ligaportal.at/Patrick Woppel

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten