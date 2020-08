Gelungener Trainer-Einstand: Leoben luchst Mettersdorf Punkt ab [Video]

Details Freitag, 28. August 2020 23:42

Am Freitag traf in der 1. Runde der Landesliga der DSV Leoben vor heimischer Kulisse auf den USV RB Mettersdorf. Von der Papierform her betrachtet waren die Hack-Schützlinge ganz klar mit der Favoritenrolle behaftet. Aber das "Hochofenballett", Trainer Markus Rebernegg gibt seine Premiere, wusste sich entsprechend zu wehren bzw. gelang es dann letztlich, völlig verdient einen Punkt guzuschreiben. Als Unparteiische dieser Begegnung fungierte Jakob Semler, der an den Seiten von Dominik Grasser und Julian Schnur unterstützt wurde. 500 Zuseher waren bei dieser Auftakts-Begegnung im Donawitzer Stadion mit dabei.

Meriton Kabashaj (DSV/links) beim Zweikampf mit Alexander Fuchshofer.

Leoben mit dem vergebenen Elfmeter

Vom Start weg können sich die Hausherren entsprechend in Szene setzen. 9. Minute: Lukas Tomic hat sein Visier bei der ersten Schuss-Chance aber zu ungenau eingestellt. Im Gegenstoß ist es dann Jakob Hack für den sich eine Gelegenheit ergibt, er vertändelt diese aber. In der 19. Minute liegt dann das 0:1 in der Luft. Aber Keeper Petrovcic kann mit letztem Einsatz ein Eigentor verhindern. Dann kommt die 30. Minute: Mit einem verunglückten Rückpass bringt Mayr seinen Tormann Strametz in Verlegenheit. Der dann Bahtic zu Fall bringt. Den zurecht gegebenen Elfmeter lässt dann aber Tomic ungenützt bzw. scheitert er am gut disponierten Mettersdorfer Schlussmann. Daraufhin geht man dann beiderseits etwas runter vom Gaspedal - Halbzeitstand: 0:0.

Das Unentschieden entspricht dem Gebotenen

Auch im zweiten Durchgang geht der Platzherr sehr engagiert an die Sache heran. Was den Gästen ganz und gar nicht schmeckt bzw. gelingt es in keinster Weise, sich spielerisch eine Überlegenheit zu erarbeiten. Demnach kommt es mit Fortdauer auch dazu, dass man im Lager der Mettersdorfer doch auch mit dem einen Zähler zufrieden scheint. Eben weil die DSV'ler immer wieder zu verstehen geben, dass man in der Lage ist, einen Angriff auch entsprechend fertig zu spielen. In der Schlussphase finden die Gäste zwar noch die eine oder andere Halbchance vor - es bleibt letztlich aber der torlosen Punkteteilung - Spielendstand: 0:0. In der nächsten Runde gastiert Leoben am Samstag, 5. September um 16:00 Uhr in St. Michael. Mettersdorf besitzt bereits am Tag zuvor mit der Startzeit um 19:00 Uhr das Heimrecht gegen Bruck/Mur.

DSV LEOBEN - USV METTERSDORF 0:0

Stimme zum Spiel:

Ivo Gölz, Sportlicher Leiter Leoben:

"Es war schon eine Freude zu sehen, wie sich unsere Mannschaft gegen einen Titelmitstreiter verkaufen konnte. Bei ein wenig mehr Glück im Abschluss hätte sogar ein Sieg rausschauen können."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

