Gnas feiert nach einem Tor in den Schlussminuten den Auftakt-Dreier gegen Lafnitz II!

Nach der Corona-bedingten Unterbrechung kam es am ersten Spieltag in der steirischen Landesliga bereits zum Spitzenduell zwischen dem USV Gnas und der Gästemannschaft vom SV Lafnitz II. Während die Elf von Marko Kovacevic in der Abbruch-Saison den fünften Rang belegte, konnten sich die jungen Lafnitzer den dritten Platz erspielen. Da beide Mannschaften weiterhin an ihren Philosophien festhalten, wird mit ihnen auch in dieser Spielzeit klar zu rechnen sein. Die bisherigen drei Partien zwischen den zwei Teams endeten allesamt mit einem Remis. Im heutigen Aufeinandertreffen konnte sich das Heimteam aus Gnas durch einen späten Treffer knapp mit 1:0 durchsetzen.

Der Jubel der Gnaser-Mannschaft nach dem späten Siegestor.

Torlose erste Halbzeit

Schiedsrichterin Elisabeth Walcher pfiff diese erste Partie nach der Corona-bedingten Auszeit vor rund 350 Zuschauern um 19 Uhr an. Nach einer frühen Torchance der Gäste kann sich keines der beiden Teams entscheidend in Szene setzen und so kommt es zu einem Spiel auf Augenhöhe. Vieles spielt sich im Mittelfeld ab, daher sucht man spielentscheidende Torchancen vergeblich. Die erste Möglichkeit für das Heimteam findet Stefan Thomas Strohmaier vor. Nach einem Zuspiel des agilen Raphael Kniewallner kommt der Stürmer in Mitte der ersten Halbzeit zum Abschluss, jedoch geht sein Schuss am Tor vorbei. Das vor allem taktisch geprägte Spiel geizt in der ersten Spielhälfte etwas an Höhepunkten, dementsprechend pfeift Schiedsrichterin Walcher nach 45 Minuten mit einem 0:0 ab und schickt die Mannschaften in die Kabinen.

Spätes Eigentor

Die Heimmannschaft aus Gnas kommt besser aus der Halbzeitpause und wirkt in dieser Phase zielstrebiger. Die Amateure des SV Lafnitz werden immer mehr in die eigene Hälfte gedrückt und können sich nur noch selten befreien. Die Kovacevic-Elf ist immer wieder durch Standartsituationen gefährlich. Chancen von Haas bzw. Suppan verpuffen jedoch und so steht es weiterhin 0:0. Ab der 70. Spielminute kommt es zu einigen Unterbrechungen, was den Spielfluss nicht unbedingt fördert. Als schon alles auf ein klassisches Remis hindeutet, schlagen die Heimischen Sekunden vor dem Schlusspfiff noch einmal zu. Der eingewechselte Tobias Kölli zieht von der linken Seite ab, die Kugel prallt von Tormann Koller direkt auf Daniel Rosenbichler und dieser versenkt den Ball unglücklich in das eigene Gehäuse. Nach dieser Situation können die Gäste nicht mehr zusetzen uns so kommt es zum Heimerfolg für die Gnaser-Truppe.

Stimme zum Spiel:

Thomas Suppan (Verteidiger SV Gnas): „Nach einer langen Pause war es für beide Mannschaften wieder schön am Platz zu stehen! Die Spielanteile waren eher bei uns, jedoch waren Großchancen auf beiden Seiten Mangelware. Am Ende hatte die entschlossenere Mannschaft das bessere Ende für sich und fuhr verdient die drei Punkte ein. Eine geschlossene Mannschaftsleistung des gesamten Vereins!“

SV Gnas – SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat. 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (ET, 90. Daniel Rosenbichler)

Photo: Homepage SV Gnas

by: Ligaportal/WM

