Mit voller Wucht: Frauental erfährt die Härte von COVID 19!

Details Samstag, 29. August 2020 23:22

Bislang ist das steirische Fußball-Unterhaus weitgehendst von Corona bzw. COVID 19 verschont geblieben. Ein Zustand den man sich auch in weiterer Zukunft nur wünschen kann. Aber den Landesligisten SV Domaines Kilger Frauental hat es mit voller Härte erwischt. Bei zwei Spielern mit harmlosen Symptomen wurde sicherheitshalber ein Test durchgeführt, der positiv war. Damit ist der Stein ins rollen gekommen. Die Gesundheitsbehörde schickte den gesamten Spielerkader in die Quarantäne. Umgehend organisierte der Verein, mit Unterstützung der Marktgemeinde, eine Testreihe, mit dem Ergebnis von weiteren 4 Infizierten.

Photocredit: Harald Dostal

Nur nebensächlich - es kommt zu einer Terminverschiebung:

Die Folge war eine sofortige Einstellung des Trainingsbetriebes sowie in Abstimmung mit dem Steir. Fußballverband und dem Klassenreferenten die Absage bzw. Verschiebung der anstehenden Meisterschaftsspiele. Die Partie gegen den SC Bruck/M. am 28.8. (ev. neuer Termin: 22.9.2020, 19 h, in Bruck) und SV Heiligenkreuz a.W. am 5.9.2020 (neuer Termin: 28.11.2020, 14 h, in Frauental) wurden verschoben. Nach derzeitigem Stand kann der SV Frauental frühestens am Freitag, 11.9.2020 um 19:00 Uhr, auswärts gegen den SV Wildon, in die Meisterschaft eingreifen, mit dem Handicap, erst so um den 8.9.2020 wieder ordentliche, geregelte Trainings absolvieren zu können. Ligaportal wünscht alles Gute und rasche Genesung!

by: Ligaportal/Roo

