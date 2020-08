Torloses Untentschieden: Heiligenkreuz und Wildon trennen sich mit 0:0.

Details Sonntag, 30. August 2020 15:06

Das Nachbarschaftsderby in der Landesliga zwischen dem USV RB Teschl Heiligenkreuz und dem SV Raiffeisen WIldon endete mit einem torlosen Remis. Das Spiel stand zwischendurch auf hohem Niveau, beide Mannschaften schenkten sich nichts und legten phasenweise ein hohes Tempo vor. Schiedsrichter der Begegnung war Alexander Lappi, als Assistenten fungierten Dalibor Popovic und Ewald Dolliner. Mit dem Ergebnis waren beide Teams nicht zufrieden, da sowohl die Heimelf, als auch die Gäste zum Saisonstart voll anschreiben wollten. Die rund 200 Besucher verließen das Stadion mit gemischten Gefühlen.

Nach zehnmonatiger Covid-Zwangspause freuten sich die Akteure auf beiden Seiten auf das erste Meisterschaftsspiel. Man sah es denn Spielern an, sowohl die Heimelf Heiligenkreuz, als auch das Auswärtsteam Wildon hatten sich viel vorgenommen. Zu Beginn war großes Tempo vorherrschend, den Zusehern wurde rassiger Landesligafussball auf hohem NIveau geboten. Schon in den Anfangsminuten verzeichneteten beide Teams gute Tormöglichkeiten, zählbare Erfolge blieben aber aus.

Beide Teams versuchten ihr Glück über die Seiten. Heiligenkreuz verlegte sich aufs Kontern.

Wildon versuchte das Spiel zu machen, probierte es immer wieder mit schnellem Spiel über links um so die Stürmer in Szene zu setzten. Auf der anderes Seite verlegte sich Heiligenkreuz eher aufs Kontern, um dann mit Vorstößen über die Seiten und hohen Flanken zum Abschluß zu kommen. In der 9. Minute ließ der Heiligenkreuzer Johannes Driessner die Gäste zittern, seine Top-Chance konnte Schlussmann Aljaz Music aber vereiteln. Die wohl beste Möglichkeit im ersten Spielabschnitt hatte der WIldoner Patrick Schlatte, er nagelte einen Schuß an die Latte und sorgte für ein Raunen unter den Besuchern. MIt dem Wetterumschwung, der Regen setzte ein, begann das Spiel allmählich etwas dahin zu plätschern und verlor an Tempo. Trotzdem hatte es Wildons Robert Kurzmann in der 39. Minute auf den Beinen, sein Schuss landete aber neben dem Tor. Heiligenkreuz wurde in dieser Phase nur mehr durch Standards gefährlich. Pünktlich schickte der Referee Alexander Lappi beide Mannschaften in der 45. Minute in die Kabine. Nach dem Wiederpfiff blieb der Spielverlauf ähnlich, beide Teams versuchten es über die Seite, so richtig zwingende Möglichkeiten waren aber nicht zu sehen. Ein Lichtblick in diesem Abschnitt war eine große Chance für den Wildoner Christoph Wittmann, sein Schuss zog am Gehäuse vorbei.

Sowohl Heiligenkreuz als auch Wildon konnten jeweils einen Lattenschuß verbuchen.

Danach wurde das Match wieder bissiger und attraktiver und entsprach wieder mehr einem Landesliganiveau. In der 69. MInute erkämpfte sich Patrick Unterkirchner den Ball im Mittelfeld, seine Gegenspieler konnten ihn nicht vom Ball trennen, er fasste sich ein Herz und zog aus rund 20 Metern ab. Sein Schuss ging aber nur an die Querlatte, somit blieb der Spielstand unverändert. In den darauffolgenden Spielsequenzen wurden beide Teams nur noch durch Standardsituationen gefährlich, das Spiel endete mit einem torlosen Unentschieden. In der nächsten Runde muss Heiligenkreuz in Frauental bestehen, der SV Wildon trifft auswärts auf Ilz.

Großartige Tormannleistung: Aljaz Music bot auch wie sein Gegenüber Daniel Stoiser eine Top-Performance.

TUS HEILIGENKREUZ - SV WILDON 0:0 (0:0)

Stimmen zum Spiel:

Herbert Riesel, sportlicher Leiter Heiligenkreuz: "Im großen und ganzen war das Unentschieden gerecht. Wir hatten in der Anfangsphase die Hosen voll, haben erst wieder in der zweiten Halbzeit ins Spiel gefunden."

Gerhard Kurzmann, Obmann Wildon: "Wir haben stark begonnen, hätten eigentlich in Führung gehen müssen. Uns haben heute die Kreativspieler gefehlt, das hat man gemerkt. Spielentscheidend waren heute mit Sicherheit die beiden Torleute, die beide ein tolles Spiel geboten haben. Das Ergebnis war aber für beide Seiten gerecht."

Foto: Purgstaller

