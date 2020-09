Cool & abgebrüht: Den Wildonern gelingt es in Ilz den Dreier festzuhalten!

Details Freitag, 04. September 2020 22:17

Am Freitagabend durften sich die Besucher in der Landesliga auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams der Ilzer Sportvereinigung und des SV Raiffeisen Wildon freuen. Die Ilzer waren beim Auftakt in Rottenmann erfolgreich, Wildon schafft es in Heiligenkreuz ein Punkt gutzuschreiben. Beim zweiten Auswärtsauftritt gelingt es der Holzer-Truppe diesmal völlig verdient einen Dreier unter Dach und Fach zu bringen. Der Unparteiische war Harald Insupp, assistiert wurde er von Andreas Kollegger und Robert Primus. 400 Zuseher waren in der Sportarena mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Wildon mit einem abgeklärten Auftritt

Nach dem Anpfiff ist das Team von SV Raiffeisen Wildon sofort hellwach und nimmt das Heft in die Hand. 10. Minute: Mit einem platzierten Flachschuss ist es Markus Farnleiterner, der die Gäste frühzeitig in Führung ballert. Den Hausherren bietet sich kurz darauf die Ausgleichschance, die aber Tobias Breitenberger ungenützt lässt. Aber die Gäste sind das Team, das an diesem Tag mehr Willen an den Tag legt. 17. Minute: Robert Kurzmann marschiert alleine in Richtung Ilz-Keeper Daniel Schuh - neuer Spielstand: 0:2. Jetzt sind die Ostermann-Schützlinge gefordert. Die Ilzer nehmen das Heft auch in die Hand. Aber es gelingt nicht einer der mehreren Möglichkeiten in einen Treffer umzumünzen - Halbzeitstand: 0:2.

(Die Richtung stimmt! Den Wildonern gelingt es in Ilz die volle Punkteanzahl gutzuschreiben)

Die Ilzer kassieren die erste Niederlage

Augenblicke nach dem Seitenwechsel kommt es zu einer vorentscheidenden Szenerie. Denn zuerst scheitert Bernd Stock an Gäste-Torhüter Aljaz Music. So steht es dann im Gegenstoß anstatt 1:2 eben 0:3. Nach Unstimmigkeiten in der Hintermannschaft der Oststeirer ist es Markus Farnleitner, der mit seinem zweiten Tor den dritten Wildoner Treffer markiert. Was doch einen Nackenschlag für die Ilzer darstellt. Zwar ist man weiter bemüht, noch einmal in das Spiel zurück zu finden. Was aber nur kurzzeitig gelingen sollte. Denn auf das 1:3 in der 58. Minute, Andreas Mild nützt dabei einen unmotivierten Ausflug von Schlussmann Music, folgt in der 67. Minute das 1:4. Der Ilzer Markur Schrott befördert das Spielgerät dabei per Kopf ins eigene Gehäuse. In der 73. Minute folgt noch Ilz-Tor Nummer zwei: Bernd Stocker trägt dabei Sorge für den 2:4-Spielendstand.

SV ILZ - SV WILDON 2:4 (0:2)

Torfolge: 0:1 (10. Farnleitner), 0:2 (17. Kurzmann), 0:3 (50. Farnleitner), 1:3 (58. Mild), 1:4 (67. Schrott/ET), 2:4 (73. Stocker)

Stimme zum Spiel:

Michael Cernoga, Sektionsleiter Wildon:

"Am Auswärtssieg gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Wir haben bei den beiden Gegentreffer zwar schlecht ausgesehen. Aber in Summe betrachtet haben wir nur wenig zugelassen bzw. haben wir verhindert, dass es eng werden könnte."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten