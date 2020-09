In Geberlaune: Rottenmann kennt kein Pardon mit den Gamlitzern!

Details Freitag, 04. September 2020 22:58

Am Freitagabend traf in der 2. Runde der Landesliga der Tabellenfünfzehnte der SV Rottenmann vor heimischem Publikum auf den Tabellenzwölften den FC Union RB Weinland Gamlitz. Der SV Rottenmann verlor in Runde 1 mit 1:3 gegen den Ilzer SV, während der FC Union RB Weinland Gamlitz zuhause 1:2 gegen SV Gady Raika Lebring verlor. Diesmal können sich die Paltentaler in den Vordergrund spielen und einen ungefährdeten Heimdreier verbuchen. Die Almer-Truppe hält weiterhin die Null, was aber noch keine Aussagekraft besitzt. Der Spielleiter war Christian Birnstingl, assistiert wurde er von Werner Harrer und Klaus Brunner. 250 Zuseher waren im Paltenstadion mit von der Partie.

(Trainer Franz Almer steht mit seinen Gamlitzern nach zwei Partien noch ohne Punkt da)

Rottenmann ist klar tonangebend

Bereits in der Startphase geben die Hausherren zu verstehen, dass man es auf der Agenda stehen hat, den ersten Saisondreier gutzuschreiben. 8. Minute: Nach mustergültiger Zeiselberger-Vorarbeit ist es Rene Gressenbauer der per Kopf für die rasche 1:0 -Führung sorgt. Was die Aufgabe für die Gamlitzer nicht wirklich einfacher macht. Die Gäste sind zwar bemüht den Rottenmannern das Wasser zu reichen, was aber nur bedingt gelingen sollte. Denn die gefährlicheren Momente sind klipp und klar im Lager der Zimmermann-Schützlinge angesiedelt. 33. Minute: Vasile Tiberiu Chivoiu marschiert alleine in Richtung Gästekeeper Ralf Pripfl - neuer Spielstand: 2:0. Damit sind die Weichen in Richtung Heimsieg gestellt, der es dann letztlich auch werden sollte.

Für Gamlitz gibt es nichts zu erben

Nur sieben Minuten nach dem Seitenwechsel leuchtet ein 3:0 von der Anzeigetafel. Nach einem Flankenball ist es wieder Gressenbauer der einnetzen kann. Mit seinem zweiten Treffer zeichnet er damit für das 3:0 verantwortlich. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist die Gegenwehr der Gamlitzer weitestgehendst gebrochen. Der Torhunger der Rottenmanner ist an diesem Tag noch nicht gestillt. 63. Minute: Benjamin Zeiselberger lässt es von der Strafraumgrenze krachen - 4:0. Zumindest zum Anschlusstor sollte es für die Gäste noch reichen. In der 70. Minute ist es 19-jährige Kosovare Rinor Svishta, der auf 4:1 verkürzen kann. Aber das letzte Wort haben dann die Rottenmanner. Der Bosnier Mirza Malagic kann sich in der Schlussminute mit dem 5:1-Spielendstand in die Schützenliste eintragen.

SV ROTTENMANN - FC GAMLITZ 5:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (8. Gressenbauer), 2:0 (33. Chivoiu), 3:0 (52. Gressenbauer), 4:0 (63. Zeiselberger), 4:1 (70. Svishta), 5:1 (90. Malagic)

Stimme zum Spiel:

Josef Seiser, Sportlicher Leiter Rottenmann:

"Wir sind alle sehr froh, den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach gebracht zu haben. Vom Start weg war klar vernehmbar, wer als Sieger hervorgehen wird. Wir sind gerüstet für das Derby bzw. fahren wir in der nächsten Runde frohen Mutes nach Liezen zum SC."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

