USV Mettersdorf feiert 3:1 Heimsieg über Bruck/Mur [Video]

Details Freitag, 04. September 2020 23:43

Mit dem Match Mettersdorf gegen Bruck/Mur starteten die Hausherren ins erste Spiel vor eigenem Publikum. Nach dem Punktgewinn in Runde eins bei Leoben wollte die Hack-Elf auch zu Hause weiter Punkte sammeln, um wie auch in der Vorsaison oben mitzugeigen. Bruck/Mur, Sechstplatzierter der letzten Saison, konnte aufgrund der Spielverschiebung in der 1. Runde noch nicht in die Landesliga starten. Im November 2019 setzten sich die Mettersdorfer auf eigenem Terrain mit 2:1 durch. Und auch in der Saison 20/21 punkteten man mit einem 3:1 Heimsieg voll.

Verdiente 2:0 Pausenführung

Nach einer 15-minütigen Findungsphase beider Mannschaften, war es Mettersdorf, die mit dem ersten Treffer angeschrieben haben. In der 17. Minute erzielte Lorenz Reisinger per Volley den 1:0 Führungstreffer, zuvor traf Jakob Hack nur die Stange. Die Führung beflügelte die Hausherren und so stolperte Jakob Hack, der davor schon gute Chancen auf dem Fuß hatte, in Minute 37 den Ball zum 2:0 ins Tor. Die Gäste bis dato noch nicht so richtig im Spiel und so blieb es bei der verdienten 2:0 Halbzeitführung für Mettersdorf.

Turbulente Schlussphase

Die Gäste aus Bruck/Mur haben sich für die zweiten 45 Minuten einiges vorgenommen. Musste man auch, um doch noch vielleicht ein Pünktchen mit nach Hause zu nehmen. Doch je länger das Spiel dauerte, desto schwieriger wurde es. Und dann kam es noch dicker. Mettersdorf stellte auf 3:0. Bruck/Mur mit der Elf in der Offensive, gab Mettersdorf Platz zum Konter, den Florian Weissenbrunner verwertete. Doch Bruck/Mur wollte so nicht die Heimreise antreten. Acht Minuten vor Schluss dankte der eingewechselte Lukas Katzenberger mit seinem Anschlusstreffer zum 3:1 seinem Trainer für die Einwechslung. Jetzt hatten die Gäste Lunte gerochen und spielten gierig nach vorne. Mettersdorf konnte nicht wirklich für Entlastung sorgen. Nach der 3:0 Führung der Mettersdorfer wurde es doch noch ein spannendes Match. Aber letztendlich sicherte der Gastgeber das 3:1 Endergebnis ab. Der USV Mettersdorf darf sich über drei Punkte im eigenen Stadion freuen.

USV METTERSDORF 3:1 SC BRUCK/MUR (2:0)

Torfolge:

1:0 (Reisinger 17.), 2:0 (Hack 37.), 3:0 Weissenbrunner (72.), 3:1 (Katzenberger 82.)

Stimme zum Spiel:

Gerhard Vidovic, USV Mettersdorf Co-Trainer:

"Wir haben unglücklich das 3:1 bekommen und hätten vorher müssen die Chancen aufs 4:0 nutzen. So wurde es dann spannend. Denn wenn es dann 3:2 steht, kann es schnell gehen."







by: Ligaportal.at/Patrick Woppel

