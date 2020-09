Spätstart der Heimischen: Zwei unterschiedliche Hälften küren Mettersdorf zum Sieger [Video]

Details Mittwoch, 16. September 2020 00:04

Das Spitzenspiel der Runde in der Landesliga fand am Sportplatz in Mettersdorf statt. Der Tabellenführer USV RB Mettersdorf empfing den Tabellenzweiten SV Raiffeisen Wildon. Beide Teams hatten es sich als Ziel auferlegt, diesen Schlager zu gewinnen, um die Tabellenführung nach Abschluss dieser Spielrunde, innehaben zu können. Die 350 Besucher sahen ein hochklassiges, temporeiches Fussballspiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. In der ersten Hälfte diktieren die Gäste nach Belieben, der zweite Durchgang gehörte klar der Heimmannschaft. Schlussendlich endete die Begegnung mit einem 2:1 Heimsieg und die Gäste haderten nach Apfiff mit den verlorenen drei Punkten. Als Schiedsrichtertrio fungierten Erwin Komornyik mit seinen Assistenten Christian Birnstingl und Harald Insupp. Auch ihnen gebührte großes Lob, sie hatten die Partie stets im Griff.

Wildon hatte es mehrmals vor den Beinen den Sack frühzeitig zuzumachen

Im Mettersdorfer Hexenkessel waren die Gäste von der ersten Minute an tonangebend. Die tiefstehenden Gastgeber hatten kein adäquates Mittel gegen die spielerisch glänzten Wildoner parat. Bereits in der sechsten Minute verzeichnet Wildons Doris Kelenc die erste Chance für die Gäste. Die ansonsten mit attraktivem Fussballspiel agierenden Hausherren beschränkten sich in dieser Phase auf hohe Bälle auf die Seitenspieler, einzig Jakob Hack glänzte durch einige Einzelaktionen und aggressivem Attackieren des Gegners. Ein Freistoß von Daniel Geissler, der die Querlatte streifte war die einzige Torchance in diesem Spielabschnitt. Kurz darauf trickste sich Doris Kelenc durch die Mettersdorfer Hintermannschaft, sein Mitspieler Andreas Fischer wartete vor dem Tor, aber der Mettersdorfer Schlussmann Alexander Strametz konnte den Schuss zur Ecke ablenken. In der 21. Minute chipte Manuel Zöhrer den Ball über die Mettersdorfer Abwehr, die Verteidigung verließ sich auf den Torhüter, dieser zögerte ein bisschen und Christian Wittmann war gedankenschneller als seine Gegner und überhob den Tormann zum 0:1. Kurz darauf versuchte es Robert Kurzmann mit einem weiten Pass seinen Kameraden Andreas Fischer in Szene zu setzen, dieser traf den Ball aber nicht richtig und der Spielstand blieb unverändert. Die nächste Wildoner Chance hatte Doris Kelenc, zum Leidwesen seiner Mitspieler verzog er den Ball aus zehn Metern Distanz über das Tor. Das war es dann auch mit Hälfte Eins gewesen, pünktlich nach 45 Minuten schickte der Unparteiische die Akteure in die Kabine. Nach dem Wiederbeginn sahen die Besucher ein völlig anderes Bild, wie ausgewechselt traten die Heimischen auf, die emotionale Brandrede von Coach Thomas Hack in der Halbzeitpause, zeigte ihre Wirkung. Bei Wildon musste Robert Kurzmann verletzungsbedingt ausscheiden, für ihn brachte Coach Harald Holzer den Ersatzmann Johannes Zebedin. Gleich mit der ersten Ballberührung hatte der Mettersdorfer Jakob Hack die Möglichkeit den Ausgleich zu erzielen.

Die Einwechslung von Gregor Furek führte die Entscheidung herbei

Er zündete den Turbo überlief die gesamte Wildoner Abwehr inklusive des Torhüters, rannte mutterseelenallein aufs Tor zu und die Nervosität oder sein jugendlicher Leichtsinn stoppte sein Unterfangen, der Ball ging übers Tor. Diesen Ball nicht reinzutun war wahrscheinlich schwerer, als ein Tor zu erzielen. Jetzt ging ein Ruck durch die Mannschaft der Gastgeber, sie wollten jetzt sichtlich mehr und gaben das Spiel noch nicht auf. Viele Chancen wurden jetzt erarbeitet, die im ersten Durchgang so souverän aufspielenden Auswärtigen wurden ab sofort immer mehr in die eigene Hälfte gedrängt, man sah auch das die Mettersdorfer Abwehr viel höher stand, als noch im ersten Spielabschnitt. In der 49. Minute kam Mettersdorf wieder zu einer dicken Chance, Wildons Keeper Aljaz Music rettete auf der Linie. In Minute 51 war es dann soweit, Kapitän Phillip Posch versüsste den Mettersdorfer Fans ihren Besuch mit dem 1:1 Ausgleich.

Tor USV Mettersdorf 51

Jetzt ging im Stadion die Post ab, Mettersdorf drückte weiter und drängte auf den Siegestreffer. In der 63. Minute hätte wiederum Jakob Hack seinem Team zur Führung verhelfen können, einmal mehr läuft er alleine aufs Tor, sein gegnerischer Goalie klärt und auch der Nachschuss bringt nichts ein. In der 70. Minute brachte Coach Hack Gregor Furek für Michael Berger, ein Tausch der sich später noch als spielentscheidend zeigen sollte. Denn der eingewechselte Furek drückte in der 88. Spielminute den Ball über die Linie und sorgte für den 2:1 Heimsieg seiner Mannschaft. Nach dem Schlusspfiff durften die Gastgeber zu Recht jubeln, die Gäste traten sichtlich geknickt ab, denn die Heimreise musste punktelos angetreten werden. Am kommenden Freitag gehts bereits mit der 5. Landesliga-Runde weiter, der USV Mettersdorf gastiert in Frauental, der SV Wildon empfängt zu Hause den SV St. Michael. Spielbeginn ist jeweils um 19 Uhr.

USV METTERSDORF - SV WILDON 2:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (21. Wittmann), 1:1 (51. Posch), 2:1 (88. Furek)

Stimmen zum Spiel:

Thomas Hack, Trainer Mettersdorf:

"Wildon war im ersten Durchgang klar besser. Wir haben in der ersten Hälfte unsere Wege nicht gemacht, sind nie dorthin gekommen, wo wir sein sollten. Aufgrund er drei vergebenen Tausender ist es bemerkenswert, das wir dieses Spiel noch gewonnen haben. Wir haben gewusst, dass wir gegen einen sehr guten Gegner spielen und viel investieren müssen. Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir schlussendlich auch verdient gewonnen."

Harald Holzer, Trainer Wildon:

"Wir haben es verabsäumt ein zweites Tor zu machen. In der zweiten Halbzeit waren wir nie richtig da, regelrecht verunsichert. Ein 1:1 wäre meiner Meinung gerecht gewesen, deshalb hadere ich ein bisschen."

Beste Spieler: Phillip Posch (Mettersdorf), Andreas Fischer (Wildon)

by René Dretnik

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten