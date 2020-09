Auswärtsdreier: Fürstenfeld holt in Gamlitz drei Punkte

Details Samstag, 26. September 2020 00:18

Am Freitag empfing FC Union RB Weinland Gamlitz vor eigenem Publikum den Tabellenachten SK Raiffeisen Fürstenfeld in der 6. Runde der Landesliga. Das Ziel der Heimischen war klar: Nach den zwei Heimsiegen in Folge sollte auch ein Dritter her. Auf der Gegenseite wollten die Gäste sich für die bittere Heimniederlage gegen Rottenmann bei Gamlitz revanchieren. Ein dem Wetter entsprechendes dahinpläterschendes Spiel endete schließlich mit einem knappen 0:1 Erfolg der Gäste aus der Oststeiermark. Als Schiedsrichter dieses Spiels fungierte Markus Macher, er wurde an den Seiten von Engelbert Schlegel und Phillip Schlauer assistiert.

Der Kapitän Andreas Glaser traf zum 0:1 Sieg.

Ein unspektaktuläres Spiel mit wenig Torchancen und ohne Tore bot die erste Hälfte

Im wahrsten Sinne des Wortes im Regen gelassen wurden die 98 Besucher bei diesem Landesligaspiel. Sie sahen ein rassiges aber unspannendes Landesligaspiel, bei dem im ersten Durchgang kaum Tormöglichkeiten geboten wurden und deshalb auch keine Tore zustande kamen. Zwei hochmotivierte Mannschaften, die sich beide nach den Niederlagen in der vergangen Runde rehabilitieren wollten, konnten ihre Klasse aufgrund des Wetters und tiefen Bodens nicht aufblitzen lassen. Ein Stangenschuß der Gäste auf der einen und eine Dreifach-Chance auf der anderen Seiten waren alle gesammelten Höhepunkte der ersten Spielhälfte. Mit einem gerechten 0:0 holte der Unparteiische die beiden Mannschaften in die Kabine.

Andreas Glaser erzielt Siegtor und lässt Fans jubeln

Die zweite Hälfte begann so wie, die erste geendet hatte. Fürstenfeld hatte Gamlitz weitgehend neutralisiert, fand aber selbst auch kaum in die Begegnung. Alle Besucher waren sich einig, dass wenn überhaupt noch ein Tor fallen sollte, dass diese Mannschaft die dieses erzielt, als Sieger vom Platz gehen würde. So geschah es dann auch in der 63. Minute, ein schneller Einwurf in die Tiefe erreichte Andreas Glaser. Die Nummer Zehn der Fürstenfelder versenkte den Ball im Netz und stellte auf 0:1. Dreimal musste der Mann in Schwarz im Anschluss noch seinen Notizblock zücken, allerdings nicht wegen des Notierens von Torschützen, sondern lediglich für das Eintragen der Wechsel. Pünktlich in der 90. pfiff er das Spiel ab und die Mannschaften durften sich in der Kabine mit warmen Getränken laben. Die Oststeirer freuten sich und traten mit drei Auswärtspunkten die Heimreise an. In der nächsten Runde trifft Gamlitz auf den DSV Leoben, gespielt wird auswärts. Der SK Fürstenfeld empfängt zu Hause den SC Liezen.

FC WEINLAND GAMLITZ - SK FÜRSTENFELD 0:1 (0:1)

Tor: (0:1 63. Glaser)

Weinlandstadion Gamlitz; 98 Zuseher; Macher - Schlegel - Schlauer

Startaufstellung:

FC Weinland Gamlitz:

Ralf Pripfl - Franz Christopher Sundl, Martin Oberluggauer, Bernd Zadravec (K), Florian Rupp, Dominik Hornig, Sandro Sabathy - Stres Nejc, David Katzianschütz, Ivan Mihaljevic - Philip Bruno Fuchs

SPK Fürstenfeld:

Simon Sommer - Dominik Dexer, Michael Grasser, Mario Krammer, Sascha Bucher - MSc Andreas Wilfling, Mag. Bastian Jedliczka, Michael Goger, Karlo Belak, Christoph Friedl - Andreas Glaser (K)

Stimmen zum Spiel:

Arnold Wratschko, Obmann Gamlitz:

"Das war ein glücklicher Sieg für Fürstenfeld, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen."

Christoph Hartinger, Trainer Fürstenfeld:

"Wir wollten den Sieg mehr, deshalb haben wir gegen einen sehr guten Gegner gewonnen!"

Bester Spieler: Andreas Glaser (Fürstenfeld)

by René Dretnik

Foto: Ligaportal/Purgstaller

