Ausgeglichene Partie: SC Liezen und USV Gnas trennen sich mit einem 2:2 Remis [Video]

Details Samstag, 26. September 2020 11:33

Vor heimischer Kulisse traf der Tabellenfünfzehnte SC Liezen in der 6. Runde der Landesliga auf den Tabellenzweiten USV Gnas. Die Gastgeber wollten nach dem letzten Heimsieg gegen Ilz wiederum voll Punkten. Die Gäste aus Gnas hatten von ihren letzten fünf Spielen, vier ohne Gegentreffer gewonnen. Von der Papierform, eigentlich eine klare Sache für Gnas, wäre dann nicht die Konterstärke der Heimischen gewesen. Das Spiel endete mit einem 2:2 Unentschieden, ein Ergebnis auf das die wenigsten Experten getippt hatten. Schiedsrichter der Partie war Markus Lamb, er wurde an den Seiten von Thomas Paier und Florian Sabathi assistiert.

Der USV Gnas tat sich auf dem langsamen und tiefen Platz sehr schwer, Liezen war im ersten Durchgang bestimmend

Zwei unterschiedliche Mannschaften mit verschiedenen Taktiken sahen die 234 Zuseher im Liezener Stadion. Auf ein der einen Seite waren die Gastgeber, die wieder einmal ihr perfektes Konterspiel aufzogen, auf der anderen Seite versuchten die Gäste ihren gewohnt aggressiven Angriffsfussball aufzuziehen. In den Anfangsminuten diktierte der SC Liezen das Spiel, kam auch zu guten Chancen, verzeichneten auch den ersten Torschuss in der 7. Minute. Der souveräne Gnaser Schlussmann Alexander Roth hatte aber keine Probleme mit dem Schuss von Kemal Dervisevic. Nach 15 Minuten mussten die Gastgeber das erstemal Wechseln, der erstet 16jährige Marcel Ruckhofer ersetzte den Verletzen Alexander Hofer. Ein wahrer Goldgriff, denn nur 12 Minuten später setzte einen Kracher aus rund 30 Metern unhaltbar für den Gnaser Torhüter in den Kasten und sorgte für die 1:0 Führung seiner Mannschaft. In der 45. Minute pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickt die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen. Nur sieben Minuten später versuchte es der Gnaser Mathias Schadler den Liezener Torhüter Tadej Trajkovski mit einem Freistoß zu bezwingen, sein Schuss ging aber knapp übers Tor vorbei. Diese Szene sollte dem Liezener Torhüter später noch zum Verhängnis werden. In der 45. Minute, der Liezener Kenan Iljazovic war wohl mit den Gedanken bereits in der Kabine, streckte er einen Gnaser Akteuer im Strafraum nieder und der Unparteiische zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Ein klare Sache für Mathias Schadler, er legte sich den Ball auf lief an und es klingelte im Kasten. Der neue Spielstand lautete 1:1, dies war auch gleichzeitig der Pausenstand.

In den Schlussminuten vergaben die Gäste einen Sitzer auf die 2:3 Führung

In der Kabine erlitten die Gäste einen Schock, der Einsergoalie Tadej Trajkovski wurde mit dem Rettungswagen ins nächst gelegene Krankenhaus transportiert und mit Verdacht auf Gehirnerschütterung zur Beobachtung stationär aufgenommen. Somit durfte Ersatztorhüter Alem Murica zum ersten mal ran und das Tor der Liezener hüten. Aufgrund des permanenten Regens wurde der Platz immer schwerer zu bespielen, zwischendurch bildeten sich bereits Pfützen. In der 60. Minute ließ Fabio Pistrich die Hausherren zum zweiten Mal jubeln. Er schloss eine schöne Aktion vom großartig aufspielenden Marcel Ruckhofer mit einem Torschuß ab und erhöhte auf 2:1. Der USV Gnas zeigt sich nur kurz geschockt und übernahm jetzt das Kommando. Nur wenige Minuten später bewiesen die Gäste ihre Gefährlichkeit in den Standardsituationen. Matthias Schadler erzielte mit einem sehenswerten Freistoß aus 25 Metern den 2:2 Ausgleichstreffer. Jetzt wollte Gnas noch mehr, die Elf von Marco Kovacevic gab sich mit dem Unentschieden nicht zufrieden. Einige tolle Möglichkeiten blieben aber ungenützt, die wohl beste hatte Raphael Kniewallner in den Schlusssekunden. Zwei weite Bälle von hinten gelangten vor seine Beine, er lief direkt auf den Liezener Torhüter zu, zog aus etwa sieben Metern ab, fand aber seinen Meister in Alem Murica, der den Ball über das Tor lenkte. So blieb es blieb beim, dem gesamten Spielverlauf entsprechenden, 2:2 Unentschieden. In der nächsten Runde wartet auf den SC Liezen der nächste Brocken, die Elf von Coach Slaven Biljesko-Köck gastiert in Fürstenfeld. Gnas empfängt den Ilzer SV.

SC LIEZEN - USV GNAS 2:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (29. Ruckhofer), 1:1 (45 + 2, Schadler), 2:1 (58. Pistrich), 2:2 (64. Schadler)

Stadion Liezen; 200 Zuseher; Lamb - Paier -Sabathi

Startaufstellung:

SC LIEZEN:

Trajkovski; Milic, Presul (K), Damis, Hofer, Cosic; Brunner, Dervisevic, Pistrich, Kupfner; Iliazovic

USV GNAS:

Roth; Wagist, Schadler (K), Suppan; Zimmermann, Scheucher, Luttenberger-Haas, Wolmuth, Hierzer; Kniewallner, Strohmaier

Stimmen zum Spiel:

Christian Stangl, sportlicher Leiter Liezen:

"Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Es gibt nicht viele so junge Mannschaften, die Verletzungen und Tore zu ungünstigen Zeitpunkten so toll wegstecken."

Marko Kovacevic, Trainer Gnas:

"Liezen war sehr griffig. Wir wollten unser Spiel aufziehen, aufgrund der Platzverhältnisse war dies nicht möglich. Die Taktik des Gegners ist aufgegangen, unsere leider nicht."

Beste Spieler:

Marcel Ruckhofer (Liezen), Mathias Schadler (Gnas)

by René Dretnik