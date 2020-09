Knapper Heimsieg: Der SV Lebring bezwingt den SC Bruck mit 3:2

Details Samstag, 26. September 2020 16:33

SV Gady Raika Lebring empfing am Freitag vor heimischem Publikum den Tabellensechzehnten SC Stadtwerke Bruck/Mur und wollte unbedingt drei Punkte einfahren. Das letzte Aufeinandertreffen in der Landesliga entschied SC Stadtwerke Bruck/Mur mit 1:0 für sich. An diesem Spieltag wendete sich das Blatt, die Gäste gingen mit 3:2 als Sieger vom Platz. Eine bittere Niederlage für den SC Bruck, die bis zum Schluß aufopfernd gekämpft haben. Als Unparteiische dieser Begegnung fungierte Andre Wiedner, der an den Seiten von Salhudin Causevic und Wolfgang Glössl unterstützt wurde.

Der Brucker Trainer Hermann Zrim hadert mit dem Verletzungspech

SV Gady Raika Lebring geht früh in Front, nach 6 Minuten steht es bereits 1:0

Gleich nach dem Anpfiff versuchte der SV Gady Raika Lebring permanent Druck aufzubauen, um diesen dann in weiterer Folge in Tore umzumünzen. Die erste erwähnenswerte Torchance der Gastgeber führte bereits zum 1:0. Der Lebringer Marco Heil brachte einen Eckball zur Mitte, der Torhüter des SC Bruck/Mur Christoph Appel lenkte ihn unglücklich ins eigene Tor. Doch die Gäste steckten den schnellen Rückstand gekonnt weg und versuchten sich rasch wieder dem Strafraum des Gegners gefährlich zu nähern, um Einschussmöglichkeiten zu erarbeiten. Fast im Gegenstoß sprintet Lukas Katzenberger in den Lebringer Strafraum und schiebt die Kugel durch die Beine des Torhüters Jan Kozar zum 1:1 Ausgleich ein. Die nächste Möglichkeit bot sich sehr schnell, ein Eckball der Lebringer brachte wieder Gefahr vor dem Brucker Gehäuse, der Schlussmann konnte den scharfen Kopfball von Markus Wruntschko aber halten. Jetzt ging es rapide hin und her im sanSirro Stadion, ein Angriff von Bruck, Marvin Folger-Völs versenkte den Ball im Netz, aber er jubelte zu früh. Schiedsrichter Wiedner entschied nach Rücksprache mit seinem Assistenten auf Abseits und der Treffer zählte nicht. In der 22. Minute brachten die Gäste irgendwie den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Marco Heil beförderte das Spielgerät aus acht Metern in die lange Ecke. 38. Spielminute: Ein Sturmlauf der Gäste aus der Obersteiermark, die Brucker Nummer Zehn Mark Klicnik konnte den Ball aber nicht über die LInie drücken. Ganz anders die Gastgeber, die in der 44. MInute wiederum ihre Gefährlichkeit aus Standardsituationen beweisen konnten. Marco Heil legte sich den Ball für den Eckball zurecht, flankte präzise in den Strafraum und Innenverteidiger Markus Wruntschko erhöhte per Kopf auf 3:1. Dies war auch der Halbzeitstand, der Referee pfiff pünktlich in der 45. Minute ab und schickte beide Mannschaften zum Pausentee.

Im zweiten Durchgang war Bruck stärker, am Ende hat es aber nicht gereicht

Im zweiten Durchgang gingen es die Gastgeber etwas ruhiger an und ließen die Auswärtigen kommen. Eine Doppelchance von Sebastian Paier und Marvin Folger Wöls blieb in der 69. Minute zum Leidwesen der wenigen Brucker Schlachtenbummler aber ungenützt. In der 88. Spielminute setzte sich Marc Klicnik erneut in Szene. Er verwertete einen sehenswerten Freistoß 3:2 Anschlusstreffer und sorgte für Kosmetik. Bis zur 91. Minute mussten die Gäste trotzdem noch zittern, denn in der 91. Minute tat sich für Bruck noch eine Riesenmöglichkeit auf. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters ging der SV Lebring als Sieger vom grünen Rasen und besiegte den SC Bruck/Mur mit 3:2. Kommende Runde duelliert sich Lebring mit Tus Heiligenkreuz, der SC Bruck/Mur trifft am Dienstag im Nachtrag auf den SV Frauental und am kommen Wochenende auf den SV Rottenmann.





SV LEBRING GADY RAIBA - SC STADTWERKE BRUCK 3:2

Torfolge: 1:0 (6. Heil), 1:1 (8. Katzenberger), 2:1 (22. Heil), 3:1 (44. Wruntschko), 3:2 (89. Klicnik)

sanSirro Stadion Lebring, 200 Besucher, Wiedner-Causevic-Glössl

Startformation:

SV Lebring Raiba Gady:

Jan Kozar - Stefan Greistorfer, Markus Wruntschko, Oliver Schöpf, Rene Gsellmann (K) - Marko Stankovic, Marco Heil, Markus Gsellmann, Michael Hofer - Michael Wallner, Niklas Deutschmann

SC Stadtwerke Bruck/Mur:

Christoph Appel - Lukas Krenn, Gjergj Shabani, Julian Ertl (K) - Mario Fina, Marc Klicnik, Jakob Erlsbacher, Lukas Katzenberger, Brajan Grgic, Sebastian Paier, Marvin Folger-Wöls

Stimmen zum Spiel:

Harald Rampitsch, sportlicher Leiter Lebring:

"WIr sind mit unseren elf Punkten aus den bisherigen Runden voll auf Kurs. Das Spiel gegen Bruck war durchwachsen, am Ende waren wir die glücklicheren."

Bernd Rosenberger, Ehrenpräsident Bruck:

"Wir haben uns heute trotz der Verletzungsmisere sehr gut verkauft. Ein Punkt wäre verdient gewesen. Jetzt beginnt die Aufholjagd, wir hoffen auf die Rückkehr einiger Verletzter. Die nächsten beiden Spiele bestreiten wir gegen Mannschaften auf Augenhöhe deshalb wollen wir dort das Maximum herausholen."

Beste Spieler: Marco Heil (Lebring), Marc Klicnik (Bruck/Mur)

by René Dretnik

Foto: Ligaportal/Purgstaller